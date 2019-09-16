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Пользователи Viber смогут сами создавать стикеры

Интернет Веб-сервисы

Viber представила новую функцию «Создать стикер». С ее помощью пользователи могут придумывать и добавлять собственные персонализированные стикерпаки для выражения любых эмоций без слов.

С 2013 года Viber выпустил тысячи стикерпаков, и только за прошлый год в приложении было отправлено более 30 миллиардов стикеров. Теперь пользователи могут создавать и пересылать их сами практически с любым изображением – в чате появятся лица друзей, милые щеночки или, например, предстоящее важное событие.

Чтобы создать собственный стикерпак, необходимо открыть редактор на вкладке «Магазин стикеров», войти в меню стикеров в любом чате или сделать фотографию через приложение для ее мгновенного редактирования. Один пак может включать до 24 отдельных изображений.

Функция «Редактор стикеров» позволяет: менять форму стикеров: пользователи могут менять расположение фото, поворачивать его, приближать ту или иную деталь, а также убирать фон на снимке. После выбора формы «наклейки», ее можно украсить надписями, эмодзи или даже другими стикерами.

Создатели стикерпаков сами определяют, могут ли другие пользователи Viber видеть их творения, отметив их как «личные» или «общие». Кроме того, пользователи могут жаловаться администрации Viber на стикерпаки, которые нарушают правила использования приложения.

Функция создания стикеров в Viber уже доступна в приложении для Android в магазине Google Play и в скором времени появится на iOS и ПК в ближайшее время.



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