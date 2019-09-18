«БКС Брокер» тестирует новое приложение для «В контакте»

«БКС Брокер» представляет первое приложение для инвестирования в социальных сетях – «Инвестиции с БКС». Теперь погружаться в мир финансов можно, не выходя из «В Контакте».

Главная страница нового приложения не содержит ничего лишнего: только акции, котировки, курсы валют, ежедневные Stories с инвестидеями и онлайн открытие брокерского счета.

Таким образом, сервис предоставляет инструменты «первой необходимости», которые позволяют новичкам обучаться и получать прибыль на фондовом рынке.

Особенно интересным для начинающих инвесторов станет раздел Stories, в котором можно найти много лайфхаков и обучающих материалов по инструментам и их использованию, способных облегчить понимание финансового рынка.

Что такое система 4 конвертов? Какой процент средств оптимально откладывать с ежемесячного дохода? В чем выгода дивидендных акций? На все эти вопросы теперь сможет ответить пользователь приложения «Инвестиции с БКС» для VK.

Это первая версия приложения. В будущем разработчики компании «БКС Брокер» планируют развивать функционал сервиса на основании предпочтений пользователей различных социальных сетей.