Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Яндекс.переводчик» научился переводить разговор

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

В «Яндекс.переводчике» появился режим диалога. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Новый режим пригодится в ситуациях, когда нужно что-то обсудить с иностранцем. Приложение выступит в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику.

С помощью режима диалога можно сделать заказ в ресторане, узнать дорогу у прохожих или объясниться с таксистом за рубежом. Новый режим будет полезен и в своей стране — например, если понадобится помощь иностранцу. Чтобы начать разговор, достаточно выбрать язык общения для себя и собеседника — и можно говорить, по очереди нажимая на флаги языков. Приложение мгновенно переведет реплики, отобразит их на экране и озвучит на выбранном языке. Если собеседник что-то не расслышит, ему всегда можно показать текст или повторно озвучить реплику одним касанием. А если «Переводчик» не совсем точно переведет фразу, текст легко поправить. Весь диалог сохраняется в истории, чтобы его можно было просмотреть.

В приложении для Android в режиме диалога доступны почти 50 европейских и азиатских языков, а для iOS — больше 20. Среди них — русский, английский, турецкий, французский, итальянский, испанский, немецкий, китайский, японский и другие. Приложение распознает и синтезирует речь с помощью технологии SpeechKit и возможностей смартфонов. Для перевода реплик используются нейронные сети, обученные на больших корпусах текстов.

Также «Яндекс.переводчик» умеет переводить фразы на фотографиях, поддерживает голосовой ввод и офлайн-перевод. Приложение знает 95 языков, от английского до эльфийского и эмодзи. В нем есть разнообразные подборки — например, с идиомами и фразами для резюме. С его помощью удобно учить слова и составлять свои подборки.

Скачать приложение можно в Аpp Store и Google Play. Если «Переводчик» уже установлен, режим диалога появится сразу после обновления.

Другие материалы рубрики

Tele2 разрешил своим абонентам торговать неиспользованными минутами, гигабайтами и SMS

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

CNews запустил первый в России маркетплейс для выбора поставщиков облачных ИТ-услуг

Власти разрешат россиянам отслеживать через интернет борьбу госорганов с преступностью

«Одноклассники» научились скрывать местонахождение пользователя, размывая фон при видеозвонках

Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая

Техника

Лучшие МФУ для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года
Показать еще
Персона месяца

Импортозамещение не должно порождать некачественные продукты для местечкового применения

Сергей Калин

президент компании «Открытые технологии»

Технология месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии