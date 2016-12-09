Власти заблокировали сайт, «собирающий инвестиции в стартапы»

Заблокирован сайт для желающих вкладывать в стартапы

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов ресурс In startups we trust (ISWT), предлагающий осуществлять инвестиции в высокотехнологические стартапы. Информация о блокировке размещена в картотеке antizapret.info. Решение о блокировки было принято судом.

Сайт ISWT предлагает осуществлять инвестиции на сумму от 100 руб. Обещанная доходность – от 2,5% в день (900% в год). Компания заявляет, что работает на рынке десять лет. Юридическое лицо, оперирующее сайтом – зарегистрированное в Москве ООО «Инвестиции и технологии» («Интек»). Согласно ЕГРЮЛ, данная организация принадлежит Игорю Дмитрюку и Владимиру Адаменко.

По данным Роскомнадзор, решение о блокировке было принято Дорогомиловским районным судом Москвы. Истцом выступала районная прокуратура.

Не состоит в реестре микрофинансовых организаций

Как пояснил CNews прокурор Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Борис Григорьев, Гражданский кодекс разрешает юридическим лицам размещать публичные оферты либо делать оферты неопределенному кругу лиц о привлечении займов под проценты при наличии необходимых разрешений. При этом реклама и иные предложения неопределенному кругу лиц рассматриваются как оферты, если иное не указано в предложении.

Сайт ISWT, предлагающий делать инвестиции в стартапы, заподозрили в финансовых махинациях и отправили в блокировку

Законодательство в области банков и микрофинансовых организаций разрешает деятельность по привлечению займов только для кредитных, микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативом. «Интек» не относится к числу таковых и не состоит в реестре микрофинансовых организаций, который ведет Центробанк.

«Высокие социальные риски» и признаки «финансовой пирамиды»

Кроме того, как отмечает Григорьев, проведение «Интек» «агрессивной рекламной кампании» по привлечению денежных средств от населения «может нести высокие социальных рисках и свидетельствовать о наличие в деятельности «Интек» признаков «финансовой пирамиды».

Ранее Роскомнадзор по решениям судов уже заблокировал несколько сайтов из-за того, что их владельцы не состоят в реестре микрофинансовых организаций. Но тогда речь шла о ресурсах, не собирающих, а предоставляющих займы населению.