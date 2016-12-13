Похититель $5 млн потратил $1 млн на онлайн-игру

В США бухгалтер-мошенник украл у своего работодателя почти $5 млн, после чего около миллиона долларов потратил на мобильную стратегию Game of War, которая распространяется по модели freemium.

Бухгалтер-мошенник

Власти Калифорнии обнаружили, что осужденный за мошенничество с кредитными картами и отмывание денег Кевин Ли Ко (KevinLeeCo), укравший у своей компании около $5 млн, примерно один миллион из украденных денег потратил на онлайн-игру Game of War.

Кевин Ли Ко работал в компании Holt — калифорнийском производителе тяжелой техники, в которой он возглавлял отдел бухгалтерии и курировал коммерческие кредитные счета Holt. Как сообщает WashingtonPost, в период с мая 2008 г. по март 2015 г. он занимался разного рода мошенничеством, благодаря которому украл у компании почти $5 млн. Ко использовал свое служебное положение для проведения сотен несанкционированных операций с кредитными картами за счет компании, подделывал отчеты о кредитном аккаунте, тем самым обманывая банк, в котором был открыт счет.

Ко уже признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве (всего его обвиняют сразу по восьми) и одному пункту, связанному с отмыванием денег (его обвиняют по трем). Он должен будет выплатить своему бывшему работодателю примерно $4,542 млн, а тюремное заключение, которое ему грозит, может составить несколько десятилетий.

Создатели игры Game of War заработали на бухгалтере-растратчике $1 млн

Следователи, ведущие дело против бухгалтера-мошенника, установили, что украденные деньги он свободно тратил на множество вещей, среди которых роскошные автомобили, сезонные билеты на баскетбол, пластические операции и членство в элитном гольф-клубе.

Миллион на бесплатную онлайн-стратегию

Однако самой странной статьей расходов новоявленного миллионера стала игра для смартфонов Game of War, которая распространяется по модели freemium, то есть является условно-бесплатной, предлагая игрокам платить за различные вещи в игре, такие как улучшенное вооружение, ресурсы и т. п.

В среднем, в 2015 г. каждый пользователь, совершающий такие приобретения в игре, потратил около $550 за год. Расходы бухгалтера Ко на GameofWar составили около миллиона долларов.

Азартная игра без шансов на выигрыш

Разработчики Game of War заявляют, что сейчас это крупнейшая мультиплеерная стратегия в мире, число пользователей которой составляет миллионы человек. Game of War приносит своим создателям около $1,6 млн доходов в день.

Ранее другие игроки уже жаловались на то, что Game of War заставляет их тратить на игру серьезные деньги, начиная с небольших сумм за разные апгрейды, и требуя все большие по мере роста уровней. В одной из статей игрок, который потратил на Game of War$9 тыс., заявил, что это как играть в азартные игры, только вообще без шансов что-либо выиграть.