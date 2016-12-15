Сооснователь Wikimart: Компанию «разворовали» и она «умерла»

Сооснователь онлайн-ритейлера Wikimart Максим Фалдин утверждает, что компания «разворована» и будет объявлена банкротом. В компании, признавая проблемы, уверяют, что о банкротстве речи не идет.

Wikimart «умер»

Сооснователь онлайн-ритейлера Wikimart Максим Фалдин объявил на своей странице в Facebook, что компания скоро будет объявлена банкротом.

«Викимарт» умер, - категорически утверждает он. - «Викимарт», который мы с Камилем (Кармакаевым, - прим. CNews) основали летом 2008 г., перестал существовать. Еще есть юридическое лицо (будет признано банкротом в феврале), у него есть генеральный директор (если не дурак, уволится до конца года). Но компании больше нет».

Компанию «разворовали»

«На прошлой неделе, после почти двухлетнего перерыва, я провел в компании полтора дня, - продолжает Фалдин. - Так получилось, что мажоритарные акционеры ее бросили, а из миноритарных я один оказался в России. За эти полтора дня убедился, что у компании не осталось активов, которые можно спасти и компетенций, которые можно сохранить. 20 месяцев моего отсутствия позволили «профессиональным» топ-менеджерам на деньги «богатых» олигархов уничтожить компанию. За эти 20 месяцев они потратили (в рублях) в два раза больше (!), чем мы с Камилем за всю историю компании, с момента основания в 2008 г. по август 2014 г. И все было про..ано и разворованно. Но в большей части про..ано (орфография и пунктуация оригинала - прим. CNews)».

Сооснователь Wikimart Максим Фалдин объявил о его смерти

Wikimart был создан в 2008 г. Камилем Курмакаевым и Максимом Фалдиным, которые в то время проходили учебу в США. Изначально Wikimart задумывался как площадка для продажи товаров из других интернет-магазинов (агрегатор), но затем компания стала также самостоятельно продавать товары.

Десятки миллионов долларов инвестиций

В 2009 г. контрольный пакет акций ритейлера был приобретен фондом Tiger Global. Всего за несколько лет компания привлекла частных инвестиций на общую сумму порядка $30 млн. В 2013 г. оборот компании составлял $130 млн, в 2015 г. - $250 млн.

В 2014 г. владелец Финпромбанка Анатолий Гончаров вместе с неназванным партнером инвестировал в Wikimart $40 млн, получив взамен контрольный пакет акций. У Фалдина и Курмакаева остаются миноритарные пакеты акций, в 2015 г. Фалдин покинул пост гендиректора компании.

В 2015 г. у Финпромбанка начались проблемы, после чего с неплатежами столкнулся и Wikimart. Финансовым оздоровлением Финпромбанка занялась группа «Альянс» предпринимателя Мусы Бажаева. Эта же группа с конца прошлого года получила контроль в Wikimart.

В последнее время к Wikimart было подано большое количество судебных исков от различных поставщиков. Один из них - «Люкс-трейд» - требует через Арбитражный суд Москвы признать Wikimart банкротом .

Wikimart опровергает собственное банкротство

Гендиректор Wikimart Андрей Кленин опровергает утверждения Фалдмина о том, что в компанию разворовали. Что касается банкротства, то, по словам, для этого необходимо решение суда, а его нет.

«Иск о банкротстве подан в связи с задолженностью в 2 млн руб. Мы с таким требованием не согласны и будем отстаивать свою позицию, - заявил CNews Кленин. - На конец прошлого года у нас действительно была большая задолженность - порядка 600 млн руб. Но весь текущий год мы работали практически по предоплате и в итоге размер задолженности сократился до 30 млн руб.».