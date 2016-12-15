Сотрудникам Evernote разрешили читать заметки пользователей. Как от этого спастись

Сервис Evernote изменил соглашение о конфиденциальности, в результате чего его сотрудники получили право читать записи пользователей. Причина – внедрение программы машинного обучения, которую нужно контролировать. От участия в программе можно отказаться в настройках аккаунта.

Evernote будет читать заметки

Сотрудники Evernote получат возможность читать заметки пользователей, чтобы контролировать процесс машинного обучения, запущенный сервисом. Просмотр записей будет производиться не с целью подбора релевантной рекламы, утверждает компания. Соответствующие изменения в соглашении о конфиденциальности вступят в силу 23 января 2017 г.

Чтобы убедиться, что процесс машинного обучения проходит нормально, сотрудникам сервиса достаточно осуществлять выборочную проверку записей. Они будут видеть избранные фрагменты и не будут знать, кому из пользователей они принадлежат. Кроме того, если система заметит, что в этот фрагмент попали какие-то персональные сведения, она будет маскировать их от работника.

Evernote обещает, что список сотрудников, у которых есть право на просмотр, будет минимальным, то есть далеко не весь штат компании сможет читать записи пользователей. Кроме того, эти работники подпишут соглашение о неразглашении и пройдут специальные тренинги по соблюдению конфиденциальности.

Машинное обучение должно сделать работу сервиса быстрее и проще для пользователя. Оно поможет выявить и показать самый подходящий для него контент, а также даст возможность автоматизировать некоторые процессы – например, составление списка задач или совмещение дорожных расписаний.

Как избежать просмотра записей

Чтобы избежать проверки своих заметок сотрудниками, пользователь Evernote должен просто отказаться от участия в программе машинного обучения. Сделать это можно в настройках аккаунта, сняв галочку с пункта «Разрешить Evernote использовать мои данные для улучшения качества сервиса». Этот пункт находится в онлайн-панели управления сервисом, в разделе «Аккаунт - Персональные настройки - Улучшенный сервис - Разрешить Evernote использовать мои данные для улучшения качества сервиса». Перейти в онлайн-панель можно из приложения по пути «Аккаунт - Дополнительные настройки».

Evernote уверяет, что просмотр заметок никак не связан с подбором релевантной рекламы

Однако в этом случае пользователь не сможет извлекать максимум пользы из работы сервиса, отмечает Evernote в официальном обращении. Кроме того, его данные все равно будут просматриваться сотрудниками в случаях, которые оговорены прежним соглашением о конфиденциальности.

Если пользователь использует корпоративный аккаунт Evernote Business, то отказаться от участия в программе может только администратор этого аккаунта, то есть решение принимает корпорация.

Если же пользователь хочет принять участие в программе машинного обучения, но не хочет демонстрировать некоторые деликатные записи, он может зашифровать текст внутри самой записи. В этом случае текст нельзя будет прочесть без пароля.

Как вариант, руководство Evernote предлагает пользователям экспортировать данные и отказаться от услуг сервиса.

Читают ли сейчас сотрудники записи

Компания просматривает заметки, если возникает подозрение о нарушении условий предоставления услуг со стороны конкретного пользователя. Например, если сервис получает сообщение, что записи содержат опасный контент. Или же если возникает подозрение, что аккаунт используется в преступных целях. Достаточным основанием также является решение суда.

Кроме того, сотрудник может просмотреть заметки с целью выявления неисправностей – в частности, если пользователь сам обратился к нему с просьбой найти утерянную запись.

Что такое Evernote

Evernote – это веб-сервис для ведения заметок, которые могут состоять из текста, рукописного текста, веб-страниц, изображений, аудиофайлов и вложенных файлов любого формата. Заметки синхронизируются на всех устройствах, с которых пользователь заходит в аккаунт.

Evernote был основан в 2008 г. Степаном Пачиковым, уроженцем СССР, с 1998 г. проживающим в США. Сооснователь и бывший гендиректор компании Фил Либин (Phil Libin) также является выходцем из СССР: он родился в Ленинграде и в возрасте восьми лет (в 1972 г.) мигрировал с родителями в США.

Одним из первых инвесторов компании в 2009 г. стала российская «Тройка Диалог». В 2012 г. она продала свою долю фонду Sequoia Capital. В том же году стоимость Evernote составила $1 млрд, объем инвестиций достиг $270 млн, а количество пользователей превысило 30 млн.

Кризис компании

Однако в 2015 г. компания столкнулась с рядом проблем, в результате чего сменила гендиректора, провела две волны сокращений и закрыла три офиса: на Тайване, в Сингапуре и в Москве.

В июне 2016 г. сервис повысил цены на платную подписку и ужесточил ограничения для бесплатного варианта. Теперь Evernote можно бесплатно использовать всего на двух устройствах одновременно. Другие ограничения свободной версии: размер одной заметки не должен превышать 25 Мб, а месячный лимит трафика составляет 60 Мб.