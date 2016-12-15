Twitter не взяли на встречу ИТ-шников с Трампом, потому что он слишком маленький

В штабе Дональда Трампа объяснли, что руководство Twitter не пригласили на встречу главы США с руководителями ИТ-компаний, потому что сервис микроблогов сочли «недостаточно крупным».

Не вышел капитализацией

Новоизбранный глава США Дональд Трамп (Donald Trump) не пригласил руководство Twitter на официальную встречу политика с главами ИТ-компаний. Представитель штаба Трампа пояснил журналистам, что это связано с «маленькими размерами» сервиса микроблогов.

«Их не пригласили потому, что они недостаточно крупные», - приводит слова официального представителя Reuters. По предположению журналистов, оценка связана с рыночной капитализацией компании.

Наименьшая капитализация среди компаний, приглашенных на встречу с руководством страны, была производитель электромобиля Tesla – $31,92 млрд. Капитализация Twitter составляет лишь $13,85 млрд – гораздо меньше, чем у таких участников встречи, как Facebook и Amazon.

След эмодзи

Журналисты отмечают, что Дональд Трамп активно использовал сервис микроблогов в ходе предвыборной кампании. Между тем, источник в Twitter сообщил Reuters, что причина отказа в приглашении руководства Twitter к Трампу может быть в неприязненных отношениях между новоизбранным президентом и главой компании Джеком Дорси (Jack Dorsey), сложившихся в ходе этой кампании в октябре 2016 г. Якобы, Дорси отказался запускать в сервисе эмодзи против соперницы Трампа Хиллари Клинтон (Hillary Clinton).

Руководство Twitter не пригласили на встречу Дональда Трампа с главами ИТ-компаний,

потому что его капитализация в $13,85 млрд недостаточно велика

Представитель Трампа опроверг эту информацию, уточнив, что политик ранее имел разногласия с разными участниками встречи, к примеру, с главой Amazon Джеффом Безосом (Jeff Bezos) и главой Apple Тимом Куком (Tim Cook), который вообще организовал в свое время фонд для сбора предвыборных пожертвований Клинтон. Что касается самого политика, выступая перед участниками встречи, он отметил, что не все попали в список приглашенных, однако конкретно Twitter не упомянул.

Встреча удивительных людей

Встреча Дональда Трампа с главами ИТ-компаний прошла в минувшую среду в Нью-Йорке. Несмотря на то, что многие из приглашенных поддерживали в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон, Дональд Трамп развеял их беспокойство о возможных последствиях.

«Вы – абсолютно удивительные люди. Мы хотим, чтобы вы продолжали свои невероятные инновации. Как никто другой в этом мире. Нет больше таких, как люди в этой комнате», - цитирует политика Bloomberg. По словам участников встречи, одной из ее главных тем стали вопросы рынка труда, взаимоотношения с Китаем и безопасность смартфонов.