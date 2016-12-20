«Беспрецедентные потери» Uber достигли $800 млн в квартал

Всего за три последних квартала потери компании составили $1,27 млрд. Причины — дотирование водителей и ценовая война в США. Выживать помогает продажа Uber China конкурентам.

Uber теряет деньги

«Беспрецедентные» потери компании Uber продолжают расти в квартальном исчислении. В III кв. 2016 г. убыток компании до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств составили более $800 млн. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает ресурс The Information. Это на 25% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом во II кв. 2016 г. убытки компании достигли $750 млн, что было на 35% больше прошлогоднего показателя. В I кв. 2016 г. потери Uber составили $520 млн. Уже по результатам первого полугодия 2016 г. убытки компании получили название «беспрецедентных». Теперь же общая сумма потерь за три квартала составляет $1,27 млрд. При этом сама компания оценивается в $68 млрд.

Замедлить рост убытков если не в квартальном, то в годовом исчислении — с 35% до 25% — помогла продажа китайского подразделения Uber China компании Didi Chuxing, пишет The Information. В среднем Uber тратила около $1 млрд в год, чтобы оставаться конкурентоспособной на китайском рынке.

Причины потери денег

Готам Гупта (Gautam Gupta), глава финансового департамента Uber, считает главной причиной значительных убытков продолжающееся дотирование водителей.

Кроме того, Uber, которая контролирует порядка 84-87% рынка США, тем не менее, вынуждена вести ценовую войну с конкурентами, что оборачивается финансовыми потерями. Самым серьезным соперником Uber в США является Lyft.

Причиной убытков Uber является ценовая война с конкурентами в США

Бизнес Lyft, значительно меньший по объему, также теряет деньги в ценовой войне с Uber, но не так быстро. По данным самого Lyft, речь идет о сумме менее $50 млн в месяц, то есть $150 млн в квартал.

Слияние Uber China и Didi Chuxing

О слиянии Uber China с ее основным китайским конкурентом Didi Chuxing стало известно в августе 2016 г. Участники сделки объединили активы стоимостью $28 млрд и $7 млрд соответственно. Uber получила 20% совместного предприятия.

При этом Didi Chuxing обязалась инвестировать в Uber около $1 млрд на мировом рынке. На момент совершения сделки Didi контролировала 87% таксомоторного рынка в Китае, организовывая более 11 млн поездок ежедневно — в шесть раз больше, чем Uber China.

Подрывная деятельность Didi

При этом в 2015 г. Didi Chuxing инвестировала $100 млн в конкурента Uber на американском рынке — компанию Lyft. Didi также сотрудничает с разработчиком индийского приложения для заказа авто Ola. В сентябре 2016 г. Didi предположительно инвестировала около $100 млн в сингапурский сервис вызова такси Grab.

Поддержка конкурентов Uber в разных странах со стороны Didi направлена на борьбу с монополией американской компании в этом секторе. Сама Didi в мае 2016 г. получила $1 млрд инвестиций от компании Apple. По словам директора Apple Тима Кука (Tim Cook), этот шаг поможет его компании понять механизм работы развивающихся рынков.