Украина начала уголовное преследование Booking.com из-за Крыма

Украинская прокуратура Крыма согласилась начать уголовное производство против компании Booking.com, которая предоставляет на своём сайте места в гостиницах и санаториях Крыма. Расследование было начато после обращения в прокуратуру украинского депутата Георгия Логвинского.

Расследование деятельности Booking.com

Деятельность онлайн-сервиса по бронированию отелей Booking.com на Украине может быть приостановлена. Причина – уголовное производство, начатое украинскими властями против Booking.com в связи с бронированием им мест в гостиницах Крыма.

О факте начала досудебного расследования сообщил на своей странице в соцсети Facebook депутат Верховной Рады Георгий Логвинский. Производство было начато украинской прокуратурой Автономной республики Крым после соответствующего заявления Логвинского. Ответ прокуратуры, где выражается согласие начать расследование, Логвинский также опубликовал на своей странице.

На сегодняшний день сайт Booking.com предлагает 4225 вариантов проживания в Крыму.

Сайт принадлежит компании The Priceline Group, которая базируется в США и владеет ещё пятью туристическими брендами помимо Booking.com. При этом Agoda.net, другой сайт той же компании, не предлагает места в гостиницах Крыма.

Заявление Логвинского

Логвинский пишет, что Booking.com рекламирует и продаёт места в «украденных у Украины» санаториях и гостиницах Крыма, кроме того, «содействует незаконному въезду на оккупированную территорию». Депутат видит в этом нарушение национального законодательства и международного права, а также введенных санкций.

Сайт Booking.com может быть заблокирован на Украине в связи с началом уголовного производства против компании

Таким образом, Booking.com совершает преступления, оговоренные в статьях 332-1 и 191 Уголовного кодекса Украины, считает Логвинский. Статья 332-1 посвящена незаконной переправке лиц через государственную границу, статья 191 – присвоению и растрате имущества, а также завладению им путем злоупотребления служебным положением.

Соответственно, депутат предлагает заблокировать Booking.com на Украине, пока он не перестанет предоставлять места в гостиницах Крыма, и потребовать от компании возврата незаконно полученных средств.

Компания Booking.com на Украине

Как сообщает новостное агентстве «Интерфакс-Украина», у Booking.com есть дочернее предприятие на Украине – ООО «Букинг.ком Юкрейн», зарегистрированное в Киеве в 2011 г. В качестве вида деятельности компании указаны исследования конъюнктуры и общественного мнения. При этом 99,68% акций предприятия принадлежит нидерландской компании Booking.com International B.V., а 0,32% – австрийской Booking.com GmbH.

Ответ депутату Логвинскому из прокуратуры АРК о начале расследования

Уставный капитал «Букинг.ком Юкрейн» равен 5,029 млн гривен. В 2015 г. выручка предприятия составила 22,547 млн гривен, что на 90% больше, чем в предыдущем году. При этом чистая прибыль компании в 2015 г. составила 5,804 млн гривен, что на 390% больше, чем в 2014 г. Нынешний курс гривны к доллару равен 26,4 грн. за $1.