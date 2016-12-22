«Яндекс» выпустил «браузер будущего» для macOS

Компания «Яндекс» выпустила новую версию «Яндекс.Браузера» для macOS. Главные новшества – полупрозрачный дизайн, защита онлайн-платежей и банковских данных, а также наличие ленты материалов по интересам Яндекс.Дзен.

«Яндекс» обновил свой браузер

Компания «Яндекс» выпустила новую версию «Яндекс.Браузера» для macOS. Браузер отличается от предшественника инновационным дизайном и более совершенной системой защиты от мошенничества в интернете. Новый Яндекс.Браузер отражает концепцию «браузера будущего», которую компания обрисовала в ноябре 2014 г.

«Яндекс» сообщает, что в следующие несколько недель старая версия «Яндекс.Браузера» автоматически будет заменена новой, однако ручная установка обновления возможна уже сейчас.

Обновленный дизайн

Сильнее всего изменился интерфейс программы. Основная идея дизайна – минимализм и освобождение полезной площади экрана от лишних элементов. Панель вкладок теперь полупрозрачная, за исключением активной вкладки, корешок которой повторяет основной цвет открытого в ней сайта. По желанию пользователя, панель можно передвинуть в нижнюю часть окна.

Пользователь также может установить минимальную ширину корешка, чтобы с ними удобнее было работать, когда открыто много вкладок одновременно. Если даже после этого корешки не помещаются в окне программы, начинает работать режим прокрутки.

Браузер открывает новые вкладки на анимированном фоне из своей коллекции. Преимущественные темы обоев – туманы, облака и былинки. По мнению арт-директора «Яндекс.Браузера» Константина Горского, современный браузер превращается в «рабочий стол» с которого, подобно приложениям, запускаются сайты. Эта мысль и была отражена в новом дизайне.

Основная идея нового дизайна Яндекс.Браузера – минимализм и освобождение от лишних элементов

Новые возможности поиска

Разработчики также добавили новые функции в поисковую строку браузера. Теперь она не только самостоятельно отвечает на распространенные вопросы типа «погода в Самаре» или «формула объема шара», но и выдает короткую справку об известных событиях и персоналиях, а также дает определения часто запрашиваемых понятий.

Кроме того в «Яндекс.Браузере» для macOS появилась лента публикаций «Яндекс.Дзен», которая раньше присутствовала только в мобильной версии браузера и лончера «Яндекса». Наполнением ленты занимается машинный интеллект, который анализирует, чем обычно интересуется пользователь, и подбирает соответствующие материалы через поисковик «Яндекс». Верхушка ленты отображается в нижней части новой вкладки – там есть несколько карточек со ссылками на подобранные статьи и видео.

Изменения в системе безопасности

В систему безопасности «Протект» «Яндекс.Браузера» были добавлены новые функции. Одна из них – это защита онлайн-платежей, которая автоматически включается при посещении сайтов банков и платежных систем. При этом все дополнения, через которые потенциально можно взломать «Яндекс.Браузер», отключаются, а цифровой сертификат страницы проходит проверку. Если у программы появляется подозрение, что с сертификатом что-то не так, она выводит предупреждение в адресной строке.

Кроме того, теперь браузер защищает данные банковских карт. «Протект– предупреждает пользователя, если посещаемый сайт использует незащищенный протокол HTTP, или есть подозрение, что сайт создан преступниками. В этом случае предупрежденный пользователь сможет прервать отправку данных.

Разработчики добавили в браузер специальное меню, где содержится информация о сертификатах сайта, надежности соединения и потенциальных рисках. Через это меню также можно настроить работу различных компонентов «Протекта» и отрегулировать получение уведомлений от разных сайтов и другие их действия. Меню открывается при клике на изображении замка в адресной строке.

Статистика использования Яндекс.Браузера

По данным «Яндекса», в декабре 2016 г. ежедневное количество пользователей «Яндекс.Браузера» достигло 19 млн человек. При этом 7 млн пользователей выходили в интернет через мобильную версию программы.

Как сообщает компания, в России «Яндекс.Браузером» пользуется 20% пользователей ПК и 10% пользователей мобильных устройств из расчета за неделю. «Яндекс» утверждает, что это второй по популярности интернет-браузер в России и самый востребованный непредустановленный браузер для мобильных устройств.