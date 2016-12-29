Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос

В преддверии Нового года редакция CNews выбрала 10 самых негативных событий 2016 г., прямо или косвенно отразившихся на настроениях в отечественной ИТ-отрасли.

Вслед за рейтингом главных событий на отечественном ИКТ-рынке в 2015 г. редакция CNews составила Топ-10 самых громких провалов года.

Приглашаем принять участие в голосовании и выразить собственное отношение к описанным скандальным историям.

1. Минкомсвязи не получило денег на фонд поддержки ИТ



В декабре стало известно, что Правительство в 2016 г. не станет выделять Российскому фонду развития информационных технологий (ФРИТ), который ранее предложило создать Минкомсвязи, даже те p500 млн, что министерство планировало получить первым траншем из многомиллиардной общей суммы.

Примечательно, что накануне этого известия Минкомсвязи распространило официальное сообщение о том, что Правительство поддержало предложение ведомства об учреждении ФРИТ, в то время как в само Правительство на своем сайте тогда же заявило, что доклад главы Минкомсвязи Николая Никифорова по данному вопросу «принят к сведению», а не одобрен.



Минкомсвязи не выделили на фонд поддержки ИТ ни 5 млрд, ни даже 500 млн рублей

Первоначально Минкомсвязи просило выделить на ФРИТ p10 млрд, взятых из денег, полученных Роскомнадзором из проведенных аукционов на частоты. Однако в итоговом плане, принятом в начале марта 2016 г. эта сумма сократилась вдвое — до p5 млрд.



2. Гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин бежал из России и был объявлен в розыск



Самый харизматичный топ-менеджер российской телекоммуникационной отрасли — гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин — неожиданно покинул свой пост. Буквально в конце августа контракт с ним был продлен на три года, однако уже в начале сентября Слободин был объявлен в розыск по обвинению, связанному с его предыдущим местом работы — энергетической компанией «КЭС-холдинг».



Михаил Слободин избежал ареста только благодаря бегству из России

После этого Слободин ушел в отставку и покинул Россию, а также перестал вести свой знаменитый блог. Преемник Слободина, норвежец Шелль Мортин-Йонсен, заявил, что не будет активно заниматься социальными сетями.



3. Минкомсвязи оказалось вовлечено в несколько громких скандалов



Минкомсвязи оказалось в центре громких скандалов. В ноябре Генпрокуратура установила, что глава подведомственного министерству предприятия «Почта Россия» Дмитрий Страшнов получил за 2014 г. премию в размере p95 млн. При этом средняя ежемесячная зарплата на предприятии составляет p20 тыс, а условия контракта со Страшновым Минкомсвязи не согласовало с Правительством. Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в отношении как самого Страшнова, так и ответственных чиновников Минкомсвязи.



Премированный Минкомсвязи Дмитрий Страшнов с точки зрения Генпрокуратуры должен оказаться под следствием вместе с чиновниками министерства

Ранее, еще в начале 2016 г. Счетная палата выявила махинации с земельными участками города Иннополис, построенного Минкомсвязи в Татарстане для развития инноваций. Выяснилось, что местная компания «Иннополис сити» получили долю в государственном ОАО «Иннополис» за счет передачи участков, цена которых была завышена в семь раз. Счетная палата направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру.



4. В России свернули обе «национальные программные платформы»



Оба амбициозных проекта, запущенных в 2010 г. в поддержку российской разработки ПО, и получивших одинаковое название — национальная программная платформа, прекратили свое существование.



Оба «платформенных» проекта содействия индустрии российского ПО оказались неэффективными

Проект по линии Минэкономразвития оказался заморожен, а юрлицо его координатора — АНО «НПП» — было в 2016 г. ликвидировано. Одноименный проект под эгидой Минкомсвязи, входящий в госпрограмму Минкомсвязи «Информационное общество (в 2011—2020 гг.)», как выяснилось, сейчас существует лишь на бумаге. Деньги на него продолжают выделяться, но с 2012 г. все они в конце отчетных периодов возвращаются обратно в бюджет.



5. Смерть YotaPhone как российского продукта



YotaPhone, который демонстрировали экс-президенту Дмитрию Медведеву как российским смартфон, перестал быть таковым. 30% акций компании-производителя Yota Devices выкупила гонконгская China Bioli (бывшая Rex Global).

Самый отечественный смартфон перестал быть российским

После этого гендиректор и основатель Yota Devices Владислав Мартынов покинул свой пост. Новые акционеры компании отказались от выпуска уже разработанной модели YotaPhone 3 и намерены перенести разработку из России в Китай.



6. Сокращение финансирования регионов в рамках «Информационного общества»



Минкомсвязи в 2016 г. раздало регионам в полтора раза меньше денег на проекты по становлению информационного общества, чем в предыдущие годы.



На информационном обществе в регионах начали экономить, сократив финансирование в 1,5 раза

Общий объем выделяемых средств составил p364,7 млн, в то время как в 2015 г. регионам раздали на проекты p550 млн, а в 2014 г. p1,16 млрд были распределены сразу за 2013 г. и 2014 г. Причины снижения объемов дотаций в Минкомсвязи объяснили CNews тем, что их сумма определяется законом о бюджете, в то время как «ежегодно идет сокращение бюджетных расходов».



7. Акционерные и корпоративные скандалы в интернет-торговле



Интернет-ритейлер Ulmart, несколько лет демонстрировавший уверенный рост и собиравшийся провести IPO, увяз в акционерном конфликте. Основатели Ulmart — Михаил Васинкевич и Алексей Никитин — выясняли отношения с мажоритарными акционерами проекта: Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером. В рамках разбирательства Косыгин добился наложения ареста на имущество Васинкевича, на Кипре были арестованы счета головной структуры Ulmart, а к компании было подано несколько исков о банкротстве.

Крупнейшие в России интернет-торговцы, включая Wikimart, оказались под угрозой банкротства

С угрозой банкротства также столкнулся интернет-агрегатор Wikimart. Компания успешно развивалась до того моменты, как проблемы начались у «Финпромбанка», владельцы которого были основными акционерами интернет-проекта. В итоге поставщики стали активно судится с Wikimart. В конце года сооснователь проекта Максим Фалдин открыто заявил о предстоящем банкротстве компании, а чуть позже появилось сообщение о закрытии головного московского офиса интернет-агрегатора.



8. На 100 крупнейших ИТ-закупках бюджет сэкономил менее 1%



Согласно исследованию CNews, общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2015 г. (с исполнением обязательств по ним преимущественно в 2016 г.), составила ₽44,6 млрд.

Госведомства по-крупному закупаются с минимальной конкуренцией поставщиков и почти без экономии

Сопоставление начальных сумм контрактов и фактических (заключенных) позволяет судить о достаточно низкой экономии бюджетных средств. Она составила ₽358,4 млн или чуть менее 0,8%.



9. ФАС обеспокоилась деятельностью крупнейших производителей смартфонов



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении корпорации Apple. Ее заподозрили в координации цен на смартфон iPhone 6s. Кроме того, ФАС выясняла, не координирует ли Apple цены и на более современную модель смартфона — iPhone 7.

В прицеле ФАС оказались мировые лидеры выпуска смартфонов

Также аналогичную проверку ФАС проводила в отношении остальных производителей смартфонов — Samsung, Sony, Alcatel, Asus, LG. По данным CNews, все эти разбирательства еще не завершились.



10. Скандалы в сотовой рознице



Весь год сотовый ритейл сотрясали судебные разбирательства. После того, как МТС разорвала отношения со «Связным», он пытался отсудить у МТС p77 млрд за незаконное использование своего бренда в рамках виртуального оператора «Связной-мобайл». В итоге «Связной» от этого иска отказался, зато МТС согласилась выплатить «Связному» компенсацию в размере p1 млрд по другому иску ритейлера, связанному с невыплатой агентского вознаграждения.

В судах МТС схлестнулось со «Связным», а Samsung с «Евросетью»

Параллельно судились Samsung и «Евросеть». В 2015 г. «Евросеть» перестала продавать продукцию Samsung. В ответ южнокорейский гигант подал иск против «Евросети» в Московский коммерческий трибунал при Торгово-промышленной палате, обвинив ритейлера в задержке расчетов за поставленную продукцию. Трибунал обязал «Евросеть» выплатить компенсацию Samsung в размере p1,22 млрд, но в итоге стороны договорились, что Samsung не будет требовать выплаты компенсации, а «Евросеть» возобновит продажи Samsung.