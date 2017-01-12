В России начались блокировки VPN

Заблокирован Hideme.ru

Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов VPN-сервис Hideme.ru. Это следует из картотеки Antizapret.info. Основанием для блокировки сервиса стало решение суда.

VPN (виртуальная частная сеть) – технология, которая обеспечивает пользователю выход в интернет не напрямую, а через стороннюю виртуальную сеть. Такой подход имеет несколько преимуществ: шифрование передаваемых данных, скрытие реального IP-адреса, возможность использования IP-адресов различных стран (США, Россия, Украина, страны Европы и т.д.). и обход блокировки.

Суды против анонимайзеров

Согласно данным Роскомнадзора, решение о блокировке Hideme.ru принял Учалинский районный суд Уфы (республика Башкортостан). Это суд известен тем, что принял наибольшее число решений по блокировкам доступа к анонимайзерам.

Отметим, что в картотеке Sudact.ru содержится еще целый ряд судебных решений о блокировке доступа к анонимайзерам, среди которых перечислен и Hideme.ru. Речь идет о Кировском районном суде Саратова, Октябрьском районном суде Ставрополя, Анапском городском суде Краснодарского края и Ленинском районном суде Махачкалы (республика Дагестан). Суды указывают, что анонимайзеры дают возможность доступа к запрещенных сайтам экстремистского характера, поэтому их также необходимо заблокировать.

Hideme.ru пал первой жертвой блокировок VPN-провайдеров в России

О том, что Hideme.ru фигурирует в решениях судах о блокировках анонимайзеров, стало известно еще в 2016 г. Администрация сервиса попыталась избежать блокировки и убрало с сайту форму бесплатного анонимайзера, оставив только платный VPN-сервис (для его использования необходимо оплатить подписку и установить специальную программу-клиент).

Тем не менее, блокировка сайта Hideme.ru все-таки состоялась. Правда, блокировки подвергся именно сам сайт. Сервис же VPN вместе с соответствующим серверами продолжает работать, убедился корреспондент CNews. В пресс-службе Роскомнадзора не ответили на вопрос, почему блокировка сервиса состоялась только сейчас.

Для чего нужен VPN

Интерес к VPN-сервисам в России стал нарастать с 2012 г., когда Роскомнадзор начал вести реестр запрещенных сайтов. С помощью VPN можно открыть доступ к заблокированным в России сайтам, например, популярным торрент-трекерам, сайтам с порнографией, оппозиционным ресурсам и т.д.

Прямого запрета на использование средств обхода блокировок в России нет, однако с 2015 г. региональные суды по искам местных прокуроров все чаще стали принимать решения о блокировке доступа к анонимайзерам – сайтам, которые позволяют открывать другие сайта (иной способ обхода блокировок). В конце 2016 г. Роскомнадзор заблокировал сразу несколько десятков сайтов-анонимайзеров.