В России начались блокировки «коротких ссылок»

Роскомнадзор заблокировал доступ к страницам, созданным сервисами сокращения ссылок Bitly, Tinyurl и ow.ly. Причиной стало наличие на данных сервисах ссылок на сайты с азартными играми.

ФНС блокирует сервисы сокращения ссылок

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов страницу с сервиса сокращения ссылок Bitly (bit.ly). Эта информация следует из картотеки reestr.rublacklist.net («Роскомсвобода»). Решение о блокировке принимала Федеральная налоговая служба.

Под блокировку попала страница, которая ведет на сайт одного из онлайн-казино, использующих бренд «Вулкан». Деятельность онлайн-казино в России запрещена с 2010 г.

Сервисы сокращения ссылок позволяют получать адрес ссылки на какую-либо интернет-страницу (URL) в сокращенном варианте. Это бывает удобно для различных целей: например, ранее такими сервисами пользовались в платформе микроблогов Twitter, когда там не было своего приложения для сокращения текста ссылок.

Как показала проверка CNews, сделанное на основе картотеки «Роскомсвобода», ФНС начала активную борьбу с использованием сервисов сокращения ссылок для создания ссылок на азартные ресурсы.

Налоговая служба принялась блокировать сервисы сокращения ссылок

Летом 2016 г. под блокировку уже попадал сервис Bitly из-за другой ссылки (в настоящее время данная ссылка удалена и соответствующая запись исключена из Реестра запрещенных сайтов).

Какие другие сервисы сокращения ссылок попали под внимание ФНС

С лета по осень 2016 г. в Реестр запрещенных сайтов по решениям ФНС были включены четыре ссылки с другого аналогичного сервиса tinyurl.com.

Но больше всех «досталось» сервису ow.ly: в Реестре насчитывается 29 записей на ссылки, созданные с помощью данного сервиса. Из них 10 записей к настоящему моменту удалены. Во всех случаях решения о блокировке также принимались ФНС.

ФНС получила от правительства право на внесудебную блокировку доступа к сайтам с игорной тематикой в конце 2015 г. После этого ФНС стала самым активным ведомством по интернет-блокировкам. Ежедневно по решениям ведомства блокируется несколько сотен ресурсов, Роскомнадзор осуществляет блокировки по решениям ФНС и в выходные дни.

С какими еще сайтами борется ФНС

В первую очередь, ФНС принимает решения о блокировке сайтов, непосредственно занимающихся азартными играми - онлайн-казино, виртуальные игровые автоматы, покер-сервисы, тотализаторы, сайты по продаже лотерейных билетов и т.д.

Случай с сервисами сокращения ссылок - не первый, когда ФНС блокирует сайты, для которых азартные игры не являются основным видом деятельности. До этого были заблокированы ресурсы с каталогами мобильных приложений (в них находились Android-приложения для различных онлайн-казино).

Кроме того, ФНС заблокировала несколько сайтов с трансляциями футбольных матчей, в частности, TV-online24.net и tv-efir.com из-за размещения на них рекламы спортивных тотализаторов. Кроме того, ФНС выносила решение о блокировке доступа к ссылки с анонимайзера hidingnet.com, которая позволяет получить доступ к одному из заблокированных сайтов.