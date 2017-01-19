В Сеть выложен исходный код легендарного движка «старой» Opera

В интернете появился набор файлов, который предположительно содержит закрытый исходный код движка Presto, на котором работал браузер Opera по 12 версию включительно. Файлы тут же были удалены по закону об авторском праве, что расценивается как подтверждение их подлинности. Пользователи рассказывают об успешной сборке кода на разных ОС.

Исходный код Presto появился в сети

На ресурсе GitHub был предположительно выложен исходный код знаменитого движка Presto, использовавшегося в браузере Opera до 2013 г. Presto является проприетарной разработкой Opera Software, ранее его исходный код нигде не публиковался.

Через некоторое время после появления репозиторий был удален в соответствии с законом США об авторском праве в цифровую эпоху, однако многие пользователи GitHub успели его скачать и выложить на зеркалах или других ресурсах. Удаление кода было расценено пользователями как подтверждение его подлинности.

Совокупный объем выложенных файлов составляет примерно 0,5 ГБ. Описание репозитория в файле readme сообщает, что он содержит движок рендеринга Presto, используемый в Opera по 12-ую версию. Уточняется также версия выложенного браузера – 12.15. Более 66% кода в репозитории выполнено на языке C++, на котором был написан Presto. Файлы были размещены пользователем prestocore, аккаунт которого не содержит никакой информации о лице, скрывающемся за никнеймом.

Реакция пользователей интернета

Пользователи интернета, которых заинтересовала выкладка, высказывают различные догадки на тему того, как исходный код Presto мог попасть в интернет. Самые распространенные мнения: это сделал кто-то из бывших сотрудников Opera, или код случайно попал в руки prestocore, сохранившись на каком-нибудь старом оборудовании.

По 12-ую версию включительно Opera значительно отличалась от большинства браузеров

Многие пользователи попытались скомпиллировать выложенный код на своих ПК с различными ОС. Некоторые сообщают, что сборка прошла успешно, и в результате они получили рабочую версию Opera 12.15 с версией Presto 2.12.388. Набор файлов в репозитории включает в себя не только движок, но и весь браузер в целом, отмечают удачливые компилляторы. На ресурсе Reddit пользователь из России подтвердил, что собрал браузер из репозитория на Linux с несколькими патчами, и эта Opera даже проигрывает видео на YouTube. Такие же заявления звучали насчет сборки под Windows.

Presto и «старая» Opera

В феврале 2013 г. норвежская компания Opera Software объявила об отказе от оригинального движка Presto и о переходе на WebKit – открытый движок, используемый в браузерах Safari, Google Chrome, «Яндекс.Браузер» и других. Развитие Presto было прекращено. Через некоторое время Opera перешла на движок Blink. Последней версией браузера, работавшей на Presto, стала Opera 12. Финальное обновление для нее под номером 12.18 было выпущено в феврале 2016 г.

Переход на популярный открытый движок связывали с тем, что доля браузеров Opera на мировом рынке последовательно сокращалась. Браузер был широко востребован только в Норвегии, России и еще нескольких странах.

В период своего использования Presto вызывал симпатию пользователей тем, что предлагал мощный менеджер загрузок, встроенный почтовый и торрент-клиент, книгу контактов, блокировку контента и другие функции, которых не было в прочих браузерах. Кроме того, в силу малой распространенности Opera, движок не вызывал большого интереса у хакеров, поэтому считался относительно безопасным. Opera выше 12-ой версии потеряла эти преимущества, лишившись большей части своей уникальности.

Поклонники старых версий Opera могут найти их черты в таких браузерах, как Vivaldi, Otter или Fifth. Vivaldi был создан бывшим гендиректором Opera Йоном Стефенсоном фон Течнером (Jon Stephenson von Tetzchner), чем и обусловлено его сходство с Opera.