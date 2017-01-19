Власти в 10 раз смягчат «закон Яровой»

«Пакет Яровой» не будет отменен, хотя соответствующая петиция набрала более 100 тыс электронных голосов. Однако Минкомсвязи предлагает дать операторам значительное послабление: им не придется хранить IPTV, торренты, видео и другие виды контента, что уменьшит объем хранимой информации примерно в 10 раз.

«Пакет Яровой» не будет отменен

Экспертная комиссии при Открытом правительстве под руководством министра Михаила Абызова выступила против отмены так называемого «Пакета Яровой». Речь идет о пакете принятых в прошлом году изменений в законодательство, разработанных депутатом Ириной Яровой и сенатором Николаем Озеровым.

Перед этим на площадке Российской общественной инициативы петиция за отмену «Пакета Яровой» набрала более 100 тыс. голосов. Это означает, что данная петиция должна быть рассмотрена экспертной группой.

«Пакет Яровой», призванный усилить меры по борьбе с терроризмом, обязывает телекоммуникационные и интернет-компании хранить данные о всех переданных их абонентами сообщений в течение трех лет, а содержимое всех сообщений – в период до полугода. Речь идет о всех видах сообщений: голосовых, текстовых, мультимедийных и пр. При этом норма о хранении содержимого сообщения вступит в силу с 1 июля 2018 г.

Операторы связи были категорически против принятия данного закона, указывая на гигантские расходы, связанные с выполнением его требованием, но экспертная комиссия Открытого правительства посчитала «недопустимым отменять фундаментальный закон, защищающий от глобальной террористической угрозы, ввиду интересов отдельной группы коммерсантов».

Операторам связи не придется хранить «тяжелый контент»

Впрочем, как передает агентство «Интерфакс», на заседании экспертной группы замглавы Минкомсвязи Алексей Волин пообещал оператора связи серьезные послабления. Нормативная база, регламентирующая выполнение требований «Пакета Яровой», пока еще находится в стадии разработки правительством.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин уверяет, что достиг с силовиками договоренностей о послаблениях в «пакете Яровой»

Волин говорит, что Минкомсвязи смогло достичь договоренности с силовыми ведомствами о том, что операторам связи не придется хранить все виды трафика. Под категорию избыточного трафика попадут торренты, IPTV, видео и других виды «тяжелого» контента, которые не представляют интереса для спецслужб.

Кроме того, Волин говорит о целесообразности поэтапного введения нормы о хранении содержимого сообщения. Сейчас операторы связи хранят содержимое сообщений в течение 12 часов. По мнению замглавы Минкомсвязи, на следующем этапе телекоммуникационные компании можно обязать хранить трафик в течение двух недель, затем – двух месяцев и т.д.

Затраты в триллионы рублей

Сотовые операторы предупреждают, что затраты на реализацию «Пакета Яровой» в несколько раз превысит размер их годовой выручки. «Мегафон» называет цифру в 940 млрд руб. – три годовых выручки оператора - в 1,5 трлн руб., МТС - в 1,7 трлн руб.

На заседании экспертной группы вице-президент МТС по юридическим вопросам Рустам Ибрагимов говорит, что если операторам связи будут предоставлены вышеупомяные «послабления», то затраты снизятся до 400 млрд руб. – то есть более чем в четыре раза. Это соответствует примерно одной годовой выручке оператора.

В то же время, Алексей Волин оценивает затраты телекоммуникационных операторов, в случае сокращения требований по хранению трафика, скромнее – в 100 млрд руб. Такая цифра была получена в результате консультаций с Минпромторгом.