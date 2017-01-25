«Ростелеком» выпустил «убийцу» Skype и WhatsApp

Приложение компании «Ростелеком» для обмена аудио- и видеозвонками, которое потенциально заменит зарубежные мессенджеры, стало доступно пользователям iOS и Android. Правда, пока только живущим в Воронеже.

«Домашний телефон 2.0»

Разработанный «Ростелекомом» российский аналог Skype и WhatsApp — приложение для обмена аудио- и видеозвонками «Алле доступный роуминг» — начал распространяться через интернет. Воспользоваться им могут владельцы смартфонов на iOSи Android. Соответствующие страницы приложения появились в AppStore и GooglePlay.

Как пояснили авторы программы, пользователи сервиса могут бесплатно общаться друг с другом, звонить на мобильные телефоны, подключенные к провайдеру, а также за отдельную плату — на мобильные и стационарные телефоны, не подключенные к интернету. Кроме того, на выделенный телефонный номер пользователя сервиса могут звонить любые абоненты. Впервые зарегистрированным в сервисе пользователям обещают 20 бесплатных тестовых минут разговора.

По словам разработчиков, пока сервисом могут воспользоваться только абоненты Воронежа. До 28 февраля 2017 г. запланирован запуск услуги в Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве.

«Ростелеком» начал распространять «убийцу» Skype и WhatsApp

В общении с журналистами представитель «Ростелекома» Валерий Костарев отметил, что новое приложение, в отличие от аналогичных сервисов, привязано к номеру фиксированной телефонии, и по сути это «Домашний телефон 2.0». Он уточнил, что до конца первого полугодия в сервисе появится возможность обмена текстовыми сообщениями, в результате «"Алле" станет полноценным мессенджером».

Требования к ресурсам

Системные требования программы для владельцев гаджетов Appleвключают iOS 8.0 или более поздние версии. Программа совместима с iPhone, iPad и iPod touch.

Пользователям Android-устройств потребуется установленная Android OS 4.0 или выше. В выложенной для скачивания онлайн-программе версии 1.1.31, по словам разработчиков, внесены доработки в связи с замечаниями по качеству голоса и «другие небольшие корректировки».

История мессенджера

Напомним, в марте 2016 г. «Ростелеком» заключил с разработчиком телеком-решений, компанией «Светец» договор на создание клиентского сервиса интернет-телефонии. Проект тогда оценивался в p42,75 млн. Это стало уже третьей попыткой оператора создать российского «убийцу Skype».

Первая попытка была предпринята в 2014 г., когда оператор был готов заплатить исполнителю p73 млн, но отменил конкурс. В 2015 г. на новом (также отмененном) тендере «Ростелеком» уменьшил стартовую цену контракта до p58 млн.