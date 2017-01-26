Бывший вице-президент Xiaomi ушел в виртуальную реальность

Смена реальности

Стало известно новое место работы бывшего топ-менеджера китайской Xiaomi Хьюго Барра (Hugo Barra), в минувший понедельник заявившего о том, что он покидает компанию по состоянию здоровья.

Как сообщил в своем аккаунте создатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), Барра присоединится к команде разработчиков социальной сети и займется разработкой проектов виртуальной реальности. В частности, он будет развивать проект Oculus.

Незадолго до этого вице-президент китайского производителя смартфонов Хьюго Барра, проработавший в Xiaomi три с половиной года, заявил о сложении полномочий и предстоящем возвращении из Пекина в Кремниевую долину. «Я многое оставил позади за эти годы, и теперь пришло время вернуться», - пояснил свое решение Барра.

Барру ждут в команде

Формально Хьюго Барра освободит свое кресло в феврале 2017 г., после празднования китайского Нового года. Он отметил, что руководство Xiaomi предложило ему остаться в качестве советника компании на неопределенное время. Неизвестно, принял ли Барра предложение.

Расставшись с Xiaomi, Хьюго Барра обнаружился в Facebook

«Сам Хьюго сейчас находится в Китае, но мы с ним общаемся в виртуальной реальности, и это нормально», - написал Марк Цукерберг. По словам главы Facebook, Барра разделяет его мнение о том, что виртуальная и дополненная реальности станут основой цифровых платформ будущего.

Сам 40-летний Хьюго Барра оценивает свое предстоящее новое место работы с оптимизмом, готовясь приступить «через пару месяцев». «Работать с виртуальной реальностью всегда было моей мечтой еще с тех пор, когда виртуальная и дополненная реальности были частью сюжетов научно-фантастических романов. А теперь мы делаем селфи в виртуальных мирах», - написал Барра в комментарии к посту Цукерберга.

Китайское прошлое

Как отмечает Bloomberg, в Xiaomi перед Хьюго Барра стояла задача глобально экспансии компании. В частности, она должна была зайти на индийский рынок.

В результате в 2016 г. компания не просто закрепилась на этом рынке – продажи гаджетов Xiaomi в Индии впервые превысили планку в $1 млрд. В 2014 г. аналитики оценивали стоимость компании в $45 млрд, признав ее одним из крупнейших стартапов в мире.

Сейчас компания, по словам экспертов «находится в стадии борьбы», уступив в 2015 г. по объемам отгруженной продукции конкурентам из Vivo, Oppo и Huawei.