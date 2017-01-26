Аудитория Рунета прекратила расти

Интернет-аудитория Рунета достигла своего потолка – 84 млн человек, в 2015 г., и с тех пор топчется на месте, следует из данных последнего исследования GfK. Динамику показывает лишь мобильный сегмент – за счет остальных.

Все, кто хотел, уже в интернете

Аудитория российского сегмента Всемирной Сети в возрасте от 16 лет и старше второй год «топчется на месте», сообщает агентство GfK со ссылкой на результаты собственного исследования «Всероссийский омнибус GfK» за 2016 г.

По итогам прошедшего года число интернет-пользователей в России осталось на уровне 2015 года – 70,4%, или 84 млн человек. Динамичный рост Рунета, наблюдавшийся на протяжении последнего десятилетия, похоже, закончился.

Ключевой причиной быстрого роста числа интернет-пользователей в России в конце 2014 г. и в 2015 г. исследователи из GfK называют ажиотажными продажами техники в период, когда потребители стремились реализовать дешевеющие рубли и купить цифровую технику по старым ценам.

Проникновение интернета в России - GfK, 2016

По факту, в 2016 г. рынок просто отыграл ранее реализованный спрос на технику.

Стагнация везде, кроме мобильного интернета

Практически единственной зоной роста на российском рынке цифровой техники в 2016 г. оказались смартфоны, за счет которых значительным образом – сразу на 6 млн за год, подросла аудитория мобильного интернета. Аналитики из GfK также подчеркивают возросшую активность операторов связи, которые сделали уверенный рывок в продвижении «мобильных» пакетов в 2015-2016 г.

Интернет на мобильных устройствах - GfK, 2016

Сегодня мобильная аудитория интернет-пользователей в России насчитывает 56 млн россиян в возрасте от 16 лет: почти половина россиян (46,6% от всей аудитории) выходят в Сеть с мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Интересно, что рост аудитории при этом наблюдался только на смартфонах – с 37,2% в 2015 г. до 42,1% по итогам 2016 г. Пользование интернетом с планшетов за год практически не изменилось.

Наиболее заметная динамика прироста мобильных пользователей интернета наблюдается в молодежной возрастной категории «миллениалов» (от 16 до 29 лет), среди них наблюдается как наибольший охват интернет-аудитории (до 96%), так и самая большая доля мобильных пользователей (76%).

Профиль пользователей интернета - GfK, 2016

Географическое распределение распространенности интернета и мобильных пользователей также имеет контрастную зависимость: впереди столица и города-миллионники, в самом конце сельское население.

География Рунета - GfK, 2016

В GfK прогнозируют, что рост аудитории мобильного интернета продолжится в 2017 г. На фоне имеющегося потенциала продаж смартфонов с точки зрения замены мобильных телефонов (в России все еще около 30% продаж в штуках приходится на «звонилки») ожидается стабильный рост продаж смартфонов на 5% в 2017 году в штучном исчислении.

В пользу того, что для россиян смартфоны становится устройствами регулярного интернет-доступа, говорят технические характеристики покупаемых устройств: почти половина всех проданных в прошлом году гаджетов имеют размер экрана 5 и более дюймов. Покупатели стараются выбрать современный процессор (почти 80% это 4-ядерные устройства). Более половины смартфонов, проданных в 2016 г., были обеспечены поддержкой сетей 4G/LTE.

Более двух третей (71%) используемых сегодня в России для доступа в интернет смартфонов работают под управлением операционной системы Android, лишь 20% приходится на iOS и только 9% на Windows Mobile. В сегменте планшетов доля Apple-устройств такая же, а вот Android-устройствам пришлось «поделиться» с Windows-планшетами 6%.

Мобильные операционные системы - GfK, 2016

Подавляющее большинство пользователей смартфонов – 86%, для выхода в интернет предпочитают комбинировать доступ через Wi-Fi и сотовых операторов, в то время как более трети пользователей планшетов (38%) заходят в интернет исключительно через Wi-Fi.

Интернет-доступ - GfK, 2016

О «Всероссийском омнибусе GfK»

Всероссийский омнибус GfK представляет собой регулярные опросы населения России в возрасте от 16 лет и старше по репрезентативной общенациональной выборке. Суммарный объем выборки Омнибуса GfK за 2016 год составил 12622 респондента.