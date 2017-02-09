«Вконтакте» меняется система управления. Назначен новый директор

В связи со сменой системы управления «Вконтакте» материнская структура компании — Mail.Ru Group — объявила о назначении на пост управляющего директора соцсети ее действующего сотрудника, операционного директора.

Перестановки в Mail.Ru Group

Управляющим директором компании «Вконтакте» стал Андрей Рогозов, ранее занимавший в соцсети пост операционного директора, осуществляя руководство продуктовым и техническим развитием проекта.

Его назначение в пресс-службе Mail.Ru Group, в которую входит соцсеть, объясняют сменой системы управления «Вконтакте» — в связи с переходом Бориса Добродеева на позицию генерального директора (CEO Russia) Mail.Ru Group. Этот переход произошел еще 26 октября 2016 г. До этого момента Добродеев занимал пост гендиректора «Вконтакте».

«За бизнес-направление социальной сети по-прежнему будет отвечать Дмитрий Сергеев, заместитель генерального директора Mail.Ru Group», — добавляют в пресс-службе группы.

Биография Рогозова

На собственной странице Андрея Рогозова во «Вконтакте» сообщается, что он родился в ноябре 1987 г. Окончил факультет технической кибернетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и в том же вузе — Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Новый управляющий директор «Вконтакте» Андрей Рогозов

К команде «Вконтакте» Рогозов присоединился в 2007 г. — то есть за три года до завершения обучения.

Предистория перестановок

Напомним, что Борис Добродеев — сын главы Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олега Добродеева. В руководство социальной сети «Вконтакте» он пришел в 2014 г. Тогда Mail.ru Group установила контроль над социальной сетью, а из ее руководства из-за конфликта акционеров ушел основатель «Вконтакте» Павел Дуров.

Это назначение Бориса Добродеева состоялось через два дня после того, как стало известно о поглощении Mail.ru 100% акций «Вконтакте». Сумма сделки составила $1,47 млрд. Часть средств ($585 млн) была взята в кредит у «Газпромбанка» под 11,5% на 4 года. С учетом ранее приобретенной доли в общей сложности VK.com обошлась Mail.ru в $2,07 млрд. При заключении сделки UCP, Mail.ru Group и основатель «Вконтакте» Павел Дуров договорились о немедленном прекращении всех судебных разбирательств между собой.

Что касается назначения Бориса Добродеева на должность гендиректора Mail.ru Group в октябре 2016 г., то в момент группа сообщила, что получивший приставку «экс» руководитель холдинга Дмитрий Гришин остался только на посту его председателя совета директоров.