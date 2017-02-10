Депутаты наказали провайдеров за доступ к запрещенным сайтам
Госдума ввела штрафы для интернет-провайдеров
Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о штрафах для операторов связи, не исполняющих требования по блокировке доступа к запрещенным интернет-сайтам. Соответствующая статья будет добавлена в Кодекс административных правонарушений (КоАП).
До сих пор провайдеров, которых Роскомнадзор уличал в невыполнении требований по блокировке ресурсов из Реестра запрещенных сайтов, наказывали по части 3 статьи 14.1 КоАП - «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Данная статья предусматривает штрафы для физических лиц в размере от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб., для должностных лиц - от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.
Почему нужна новая статья
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в 2015 г. Роскомнадзор составил 501 протокол об административных правонарушениях за неблокировку провайдерами запрещенных сайтов. Арбитражные суды по жалобам Роскомнадзора приняли 488 решений о наложении на провайдеров штрафов по статье 14.1 КоАП.
Однако, как указывают авторы законопроекта, установленные этой статьей КоАП меры являются незначительными, они несоразмерны социальной опасности блокируемой информации и не препятствуют совершению операторами правонарушений.
В то ж время увеличение размера штрафов, установленных статьей частью 3 статьи 14.1 КоАП нецелесообразно, так как данная статья применяет и для менее опасных правонарушений. Например, под данную статью подпадает нарушение на один день срока направления в Россвязь сведений о базе расчета обязательных отчислений.
В связи с этим было предложено ввести в КоАП отдельную статью за неблокировку доступа к запрещенным сайтам. Теперь размер штрафа для индивидуальных предпринимателей – от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Для должностных лиц штраф останется прежним - от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.
Координатор проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк сомневается, что в принятии нового закона была необходимость. По данным Козлюка, в настоящее время в России нет интернет-провайдеров, которые целенаправленно бы не выполняли требования о блокировке доступа к запрещенным сайтам.
Все больше и больше блокировок
Напомним, Реестр запрещенных сайтов появился в России в 2012 г., его ведет Роскомнадзор. Это же ведомство контролирует выполнение интернет-требований по блокировкам. Перечень основания для включения сайтов в данный реестр постоянно расширяется.
Изначально право внесудебной блокировки сайтов получили три ведомства: Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств может блокировать сайты с наркотиками (сейчас эти функции отошли к МВД), Роспотребнадзор сайты с пропагандой суицида, сам Роскомнадзор – сайты с детской порнографией.
Также в Реестр включаются сайты, запрещенные решениями различных судов. С 2013 г. в России заработал «антипиратский» закон, которые позволяет блокировать пиратские ресурсы на основании санкций Мосгорсуда.
С 2014 г. Генпрокуратура во внесудебном порядке блокирует экстремистские сайты, а с конца 2015 г. Федеральная налоговая служба стала блокировать сайты с азартными играми. Сейчас ФНС является «лидером» по числу заблокированных сайтов. Каждый день Роскомнадзор вносит в Реестр порядка нескольких сотен ресурсов.