Twitter показал худший рост выручки со времен IPO

Сервис микроблогов Twitter показал самый низкий рост квартального дохода за последние четыре года, что привело к возобновлению разговоров о возможной отставке главы компании и ее продаже крупному конкуренту.

Рекламы не хватило

Компания Twitter Inc отчиталась о финансовых результатах за IV квартал 2016 г., констатировав самый низкий рост доходов с тех пор, как компания стала публичной в 2013 г. Как сообщает Reuters, акции Twitter в минувший четверг упали на 10% на фоне опасений инвесторов, что конкуренты - Snapchat и Facebook - выиграют борьбу за рекламный рынок.

Выручка Twitter за квартал выросла лишь на 1%, составив $717,2 млн. Аналитики же прогнозировали прибыль около $740 млн.

Доходы сервиса микроблогов упали в сравнении с 2015 г., а 4% рост количества пользователей, достигших цифры в 319 млн, не оправдал прогнозов аналитиков с Уолл-стрит, рассчитывавших на аудиторию 319,6 млн. Рекламная выручка компании в IV квартале снизилась на 0,5% в годовом исчислении, составив $638 млн долларов. Затраты на реструктуризацию в компании в последнем квартале 2016 г. выросли до $101,2 млн. из $12,9 млн. годом ранее.

Трамп не спас

«Выборы нового президента США – активного пользователя Twitter Дональда Трампа (Donald Trump) – не стали козырем для компании», - отмечают журналисты Reuters.

Информагентство отмечает, что цифры доходов привели к вопросам о целесообразности нахождения на посту гендиректора компании создателя Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey) и перспективы продажи Twitter более крупной медиа-компании. «На финансовом рынке в прошлом году обсуждалась тема продажи Twitter, однако конкретные предложения не звучали», - добавляет информагентство.

Выручка Twitter за квартал выросла лишь на 1%

Ранее в прессе назывались компании Salesforce.com и Walt Disney, якобы, проявляющие интерес к приобретению Twitter. Сам Джек Дорси на совещании 9 февраля 2017 г., что компания намерена осваивать рынок машинного обучения и искать новые способы привлечения рекламы.

«Потребуется время, чтобы показать результаты, которых мы хотим достичь. Но мы двигаемся вперед уверенно. Весь мир смотрит в Twitter», - с оптимизмом заявил глава компании. Аналитики не разделяют это мнение. «Нет тут перспектив для роста. Для этого они должны убедить рекламодателя, что выйдут на более широкую аудиторию», - прокомментировал ситуацию аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер (Michael Pachter).

Топ-менеджеры оставляют кресла

Напомним, в начале месяца также стало известно, что Twitter вице-президент компании Джеффри Симинофф (Jeffrey Siminoff), а ранее свое кресло директора по управлению персоналом освободила Рене Этвуд (Renee Atwood). Как отмечает TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании, Этвуд, перешедшая в Twitter из Uber в августе 2016 г., ушла «по личным причинам». Симинофф, перешедший в Twitter из Apple в декабре 2015 г., по данным источника в компании, также оставляет должность «по собственному желанию».