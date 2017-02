Amazon запустила «убийцу» Skype for Business. Видео

Amazon запустила сервис видеоконференций Chime, рассчитанный на корпоративных клиентов. По словам разработчиков, сервис удобнее таких аналогов, как Skype for Business или Cisco WebEx, а качество связи в нем лучше. Различные тарифные планы предполагают оплату в размере $2 и $15 за одного пользователя в месяц, но компания дает бесплатно протестировать часть платных функций в течение 30 дней.

Компания Amazon запустила сервис видеоконференций для бизнеса под названием Chime. Сервис позволяет совершать видеозвонки, обмениваться сообщениями, а также дает возможность создать общий чат и устроить виртуальную конференцию, как это можно сделать в GoToMeeting или Cisco WebEx. Перечисленные функции входят в бесплатный пакет услуг Chime Basic, при условии, что в чат и конференцию приглашается не более двух человек. Все остальные возможности клиент оплачивает.

Chime уже включен в состав Amazon Web Services, пользоваться им можно через операционные системы Windows, macOS, iOS и Android. Сервис классифицируется как «универсальные коммуникации», к этой же категории относятся такие продукты как Skype for Business от компании Microsoft, Spark от Cisco, Hangouts от Google и GoToMeeting, разработанный компанией Citrix. Сам Chime был запущен как альтернатива Skype for Business и Cisco WebEx, считает ресурс The Verge.

Пользователями нового сервиса уже являются сеть магазинов одежды Brooks Brothers, провайдер коммуникаций Level 3 и провайдер облачных сервисов Vonage.

Тарифные планы

Amazon предлагает клиентам три тарифных плана – Basic, Plus и Pro. Минимальный ежемесячный взнос в рамках тарифного плана Plus составляет $2,5 за каждого пользователя. Помимо того, что доступно в бесплатной версии, за эту сумму клиент получает несколько дополнительных возможностей. В частности, во время конференции один из пользователей может поделиться с другими участниками изображением своего рабочего стола. Также клиент может управлять почтовым доменом, блокировать учетные записи пользователей и менять конфигурацию Active Directory. Кроме того, каждый пользователь получает 1 ГБ памяти для хранения сообщений.

Amazon Chime позволяет проводить видеоконференции при участии до 100 человек



Максимальная ежемесячная плата по условиям тарифа Pro составляет $15. В этот пакет включено проведение видеоконференций на 100 человек с функцией записи, безлимитная поддержка связи по VoIP-протоколу, приглашение к виртуальному общению по персональной ссылке и другие функции. Часть платных функций компания разрешает бесплатно тестировать в течение 30 дней.

Плату в размере $15 ресурс The Verge назвал «агрессивной расценкой», если смотреть с точки зрения клиентов, уже использующих продукты Microsoft или Cisco. Например, Skype for Business тоже предлагает два платных тарифных плана. В более дешевом за каждого пользователя клиент платит $2 в месяц, в более дорогом – $5,5. При этом за $5,5 в месяц клиент получает возможность устраивать конференции на 250 человек и проводить презентации.

Amazon о новом сервисе

Представляя Chime, Amazon заявила, что аналогичные продукты других компаний имеют ряд недостатков. При высокой стоимости услуг они предлагают неудовлетворительное качество звука и видео, вынуждают пользователя все время переключаться с одного инструмента на другой. Соответственно, Amazon обещает обеспечить исключительное качество видео и звука во время «встреч без огорчений» с помощью Chime.

Джин Фаррелл (Gene Farrell), вице-президент по корпоративным приложениям в Amazon Web Services, обещает будущим клиентам, что, используя Chime, они сэкономят до 70% на корпоративных коммуникациях. Chime может работать на оборудовании для видеоконференцсвязи таких компаний как Polycom, Crestron и др.