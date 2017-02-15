МТС первой в мире построила сотовую сеть в метро на базе Wi-Fi

МТС и оператор сети Wi-Fi-сети в столичном метро «Максимателеком» запустили первый в мире проект по улучшению качества связи в перегонах между станциями подземки. С этой целью в вагонах метро установлены 3G-фемтосоты производства NEC. Конкуренты МТС такой возможности для своих абонентов не обеспечили.

Для абонентов МТС в метро установили фемтосоты

Сотовый оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) и компания «Максимателеком» запустили совместный проект по улучшению качества связи в московском метрополитене. Речь идет об установке в вагонах метро фемтосот стандарта UMTS (3G), подключенных к сети «Максимателеком».

«Максимателеком» с 2013 г. строит в столичном метрополитене Wi-Fi-сеть с Wi-Fi-доступом в интернет. В вагонах устанавливают Wi-Fi-роутеры, которые подключены по проприетарному протоколу к беспроводной транспортной «Максимателеком».

Связь внутри туннелей

В начале 2016 г. «Максимателеком» выиграла тендер московского метрополитена на установку фемтосот в вагонах метро. Фемтосота это миниатюрная базовая станция, которая подключается к интернет-каналу и обеспечивает доступ к сотовой сети из помещения.

В прошлом году «Максимателеком» договорилась с МТС о совместной реализации проекта по установке фемтосот. «Максимателеком» закупила фемтосоты японской корпорации NEC, которые к настоящему моменту установлены в вагонах на большинстве линий метрополитена.

Благодаря фемтосотам качество связи для абонентов МТС внутри перегонов столичного метро должно улучшиться. Речь идет о голосовой связи, SMS-сообщениях и передачи данных на скоростях, достаточных для работы интернет-мессенджеров. В то же время, например, для просмотра видео скоростей, получаемых за счет фемтосот, может не хватить, и абоненту будет лучше подключиться к Wi-Fi-сети «Максиметелеком».

МТС и «Максимателеком» запустили первый в мире проект по улучшению сотовой связи в метро на основе Wi-Fi

На трех линиях метрополитена - Кольцевой, Сокольнической и Таганско-Краснопресненской - фемтосоты устанавливаться не будут. В МТС говорят, что вдоль туннелей на этих линиях у оператора проложен щелевой кабель, который и так обеспечивает качественную связь в перегонах между станциями метро.

У конкурентов МТС такого нет

Инвестиции в проект, ровно как и коммерческие взаимоотношения друг с другом, стороны не раскрывают. Но очевидно, что МТС каким-то образом будет рассчитываться с «Максимателеком» за доступ к ее сети.

Гендиректор «Максимателеком» Борис Вольпе заявил, что это первый в мире проект по обеспечению сотовой связи в метро за счет Wi-Fi-сети. Вольпе также говорит, что его компания готова к переговорам об установке фемтосот и с другими сотовыми операторами «Вымпелкомом», «Мегафоном» и Tele2. Но представители «Вымпелкома» и Tele2 заявили, что покрывают столичный метрополитен самостоятельно.

Собеседник CNews в одном из сотовых операторов говорит, что «Максимателеком» давно предлагала данное решение всем участникам рынка, но оно выглядит спорно. «С финансовой точки зрения этот проект дорогой, тогда как с технической он неидеален, - говорит собеседник CNews. - Скорость передачи данных через фемтосоты невысокая - порядка 150 Кбит/с, в то время как большой спрос на голосовые услуги в метро отсутствует. Кроме того, при выходе из вагона связь будет рваться.

В свою очередь, представитель «Максимателеком» уверяет, что связь не будет рваться при входе и выходе из вагона и «все будет работать бесшовно».