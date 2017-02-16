Выросшее в пять раз «Яндекс.такси» подняло выручку материнской компании до 76 млрд

Выручка компании «Яндекс» выросла по итогам последнего квартала на 22%, по результатам всего 2016 г. – на 27%. По словам руководства, лучше всех показал себя сервис «Яндекс.такси», число пользователей которого увеличилось на 401%. Кроме такси, перспективными признаны направления электронной коммерции и тематических объявлений.

«Яндекс» огласил результаты квартала

Выручка компании «Яндекс» в IV кв. 2016 г. составила p22,1 млрд ($364,7 млн), что на 22% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом чистая прибыль за квартал достигла p1,2 млрд ($20 млн), что на 57% меньше, чем в IV кв. 2015 г. Об этом свидетельствует отчет о финансовых результатах, опубликованный компанией.

Выручка «Яндекса» за весь 2016 г. составила p75,9 млрд ($1,25 млрд), продемонстрировав рост на 27% в исчислении год к году. Чистая прибыль компании снизилась до p6,8 млрд ($111,8 млн), что на 30% меньше прошлогоднего показателя.

Продажи онлайн-рекламы выросли в IV кв. 2016 г. на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Они составила p21 млрд, то есть 95% от общей выручки компании. Сюда входят поступления от рекламы, размещенной непосредственно на сайтах «Яндекса» или в его рекламной сети: p12,9 млрд и p4,6 млрд соответственно, то есть 70% и 25% от общей выручки компании.

Пояснения руководства

По словам гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа, рост показателей вызван улучшением макроусловий рынка и развитием технологий. В частности, в рекламе добиться успеха помогли технологии машинного обучения и искусственного интеллекта.

По итогам 2016 г. выручка компании «Яндекс» выросла на 27%

Гендиректор компании «Яндекс» Александр Шульгин отметил рост сервиса «Яндекс.такси», количество клиентов которого увеличилось в минувшем квартале на 401% в исчислении год к году. Отдельно в декабре 2016 г. рост составил 452%. Шульгин объясняет это расширением географии действия сервиса. Помимо «Яндекс.такси», среди самых перспективных направлений он назвал электронную коммерцию и тематические объявление.

Выручка по сегментам

В минувшем квартале значительный рост показал сервис «Яндекс.такси», выручка которого увеличилась на 91% год к году, с p395 млн до p753 млн. Однако его динамику опередил сегмент медиасервисов, который включает в себя проекты «Кинопоиск», «Яндекс.музыка», «Яндекс.радио», «Яндекс.билеты», «Яндекс.афиша» и «Яндекс.телепрограмма». Здесь рост квартальной выручки составил 99%, со p142 млн в последнем квартале 2015 г. до p282 млн в истекшем квартале.

Сегмент тематической рекламы показал рост продаж на 52%, с p261 млн до p398 млн. Сегмент «Поиск и портал», в который входит большинство сервисов «Яндекса» в России, Украине, Белоруссии и Казахстане, увеличили выручку на 21% – с p16,68 млрд до p20,1 млрд. Самый вялый прирост выручки наблюдается у «Яндекс.маркета» – он составил 20%, с p1,17 млрд до p1,41 млрд.

Доля на российском рынке

Доля компании на российском рынке интернет-поиска, в том числе с мобильных устройств, составила в IV кв. 2016 г. в среднем 55,4%, продемонстрировав небольшой квартальный спад: в III кв. он достигала 55,9%. Количество поисковых запросов по России выросло на 3% по сравнению с прошлогодним результатом.

Число оплачиваемых кликов на сайтах «Яндекса» и партнерских компаний в общей сложности выросло на 12% по сравнению с последним кварталом 2015 г. При этом средняя стоимость клика увеличилась на 8%.