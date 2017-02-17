Минэк отранжировал регионы по качеству госуслуг. Результаты неожиданны

Минэк представил анонсированный ранее рейтинг качества электронных госуслуг в регионах, методика составления которого накануне вызвала критику субъектов. Результаты действительно оказались не самыми предсказуемыми.

Вышел рейтинг качества госуслуг

Минэкономразвития подвело итоги регулярного мониторинга качества предоставления электронных услуг субъектами России. Этот мониторинг был проведен по заказу ведомства центром ИТ-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС) в сентябре-октябре 2016 г.

Наилучшие показатели продемонстрировала Тульская область, возглавившая список, за ней в пятерке лидеров следуют Липецкая область, Архангельская область, Санкт-Петербург и Хабаровский край. Москва заняла шестое место. Что касается аутсайдеров, то на последней строчке оказалась Чечня. Чуть менее плохие результаты у Камчатки, Башкортостана, Крыма и Ингушетии.

Севастополь как отдельный субъект оказался в середине таблицы — на 46 месте.

В представленных на момент подготовки публикации материалах на сайте Минэка не обошлось без накладок. На 43 месте в нем оказалась «Тамбовская область», а на 45 — «Томбовская область». При этом общее число субъектов Федерации в таблице было верным — 85.

Общая методика

В Министерстве сообщают, что экспертами было проанализировано 1310 приоритетных госуслуг на соответствующих федеральном и региональных порталах.

Итоги мониторинга качества предоставления электронных услуг (источник: Минэк)

Услуги исследовались на предмет соответствия положениям тематического законодательства, в первую очередь — постановления Правительства от 26 марта 2016 г. № 236. В отношении каждой группы требований экспертами был сформулирован набор индикаторов.

Итоговое ранжирование регионов было сформировано на основании средней оценки приоритетных услуг, пронормированной к 100%. При этом оценка каждой приоритетной услуги формировалась как доля выполненных и применимых для нее требований.

Некоторые результаты

Как показали результаты мониторинга, подать электронное заявление экспертам удалось по 84% от числа исследованных услуг. При этом уведомление о результатах было получено лишь в 47% случаев, что, как заключили в Минэке, «свидетельствует об актуальности проблемы информирования заявителя».

В ходе мониторинга также оценивалось качество реализации субъектами каждого из девяти действий, выполнение которых обеспечивается заявителю при предоставлении услуг в электронной форме. Наименее выполняемыми из них на порталах госуслуг оказались «Оплата государственной пошлины», «Формирование запроса», «Получение сведений о ходе выполнения запроса».

Критика методики составления рейтинга

Отметим, что еще накануне выхода рейтинга CNews стало известно о том, что далеко не все ИТ-руководители регионов согласны с методикой его проведения. Одной из главных претензий стало указание на то, что в вышеупомянутом постановлении № 236 сроком выполнения рекомендаций по переводу услуг в электронный вид прописано 31 декабря 2018 г., в то время как составители рейтинга, по сути, дают оценки готовности регионов прямо сейчас.

Также ряд собеседников CNews выразил мнение о том, что рейтинг в принципе сделан «в лоб» — без учета специфики отдельных субъектов. В качестве примеров были подробно описаны спорные с точки зрения тех или иных регионов требования к оказанию госуслуг.

Возражения авторов

Заказчик и организаторы рейтинга все обвинения в свой адрес отвергли. В частности один из соавторов методики — директор Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев сообщил CNews, что не считает претензии адекватными. По его словам, в каждом регионе оценивается 20 услуг по 43 индикаторам, и невысокие оценки по каким-либо «спорным» индикаторам существенным образом не влияют на общие итоговые баллы и на место субъекта в рейтинге.

По словам Брауде-Золотарева, у регионов была возможность выступить с критикой методики до начала сбора данных для рейтинга. Кроме того и любые результаты регион сможет оспорить. Также он отметил, что существует механизм получить «амнистию» по любому спорному критерию: описать его неадекватность и убедить составителей в том, что конкретный индикатор к нему в данном случае не применим.

Из общения CNews с представительницей Минэка Еленой Лашкиной можно было сделать вывод, что ведомство позицию Брауде-Золотарева полностью разделяет. При этом в министерстве добавили, что результаты мониторинга, а также проведенных социологических опросов показывают, что «существующие темпы перевода услуг в электронный вид недостаточны».