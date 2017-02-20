На Украине появился свой «пакет Яровой» с запретами, блокировками и антироссийским импортозамещением

Президент Украины утвердил программу усиления кибербезопасности страны, которая предполагает замещение российской аппаратуры и ПО украинскими аналогами. Кроме того, президентский указ запустил подготовку национального закона, аналогичного «пакету Яровой» или британскому «закону ищеек».

Порошенко утвердил программу СНБО

Президент Украины Петр Порошенко утвердил президентским указом программу действий, направленных на усиление кибербезопасности в стране. Программа содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации», принятом в декабре 2016 г.

Положение о хранении данных

В своем решении СНБО, помимо прочего, предлагает предоставить украинским органам правопорядка более широкий доступ к данным пользователей. Верховная Рада рассмотрит проект закона, по которому операторы и провайдеры должны будут хранить необходимые данные в течение 90 дней, в перспективе до трех лет. В украинских уголовных делах начнут фигурировать так называемые электронные доказательства, найденные следствием.

Кроме того, операторы должны будут предоставлять идентификационные данные о провайдерах услуг, и сообщать, по каким маршрутам эти провайдеры передают информацию. Помимо этого, СНБО предлагает наделить украинские суды правом принимать решения о блокировке ресурсов. Соответствующий законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Раде в течение трех месяцев.

Замещение российских продуктов

Важное место в украинской программе киберзащиты отведено России. В частности, решение СНБО предписывает российское оборудование и ПО заменить украинскими аналогами. Придумать, как это можно сделать в госсекторе, должны Служба безопасности Украины (СБУ) и Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины в течение 2017 г. За шесть месяцев планируется разработать план стимулирования украинского производства в этой сфере. Правительство и СБУ должны предложить меры, которые решат проблему использования российской аппаратуры и ПО на объектах критической инфраструктуры.

Президент Украины Петр Порошенко

Кроме того, планируется разработать способ блокировки российских платежных систем на территории Украины. На обдумывание правовой стороны этого вопроса у Нацбанка Украины есть месяц.

Государственная кибербезопасность

Также решение СНБО предлагает обеспечить информационную безопасность государственных объектов и критической инфраструктуры, и речь идет не только о запрете российских продуктов в этом секторе. Кабмин Украины должен утвердить протокол совместных действий всех полномочных инстанций по обнаружению и предотвращению кибератак на такие объекты и ликвидации их последствий.

Для госструктур планируется создать национальную телекоммуникационную сеть. Также будут созданы главный и запасной дата-центры для хранения данных государственных информационных ресурсов, на что отводится шесть месяцев.

Кроме всего перечисленного, в решении СНБО присутствуют два засекреченных положения.

Реакция украинской общественности

Указ Порошенко был негативно воспринят в украинских соцсетях, пользователи которых отмечают его схожесть с таким российскими инициативами как «пакет Яровой» и импортозамещение. Также новая программа показалась общественности похожей на «закон ищеек», принятый в Великобритании в ноябре 2016 г. По этому закону провайдеры обязаны в течение некоторого времени хранить пользовательские данные, которые британское следствие теперь может просматривать без разрешения суда.

Также украинцы опасаются, что в конечном счете в стране перестанут работать такие популярные российские ресурсы, как odnoklassniki.ru, vk.com или mail.ru, тем более, что к этому призывают некоторые украинские политики, в частности, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Известный украинский блогер Константин Кукушкин высказал опасение, что Украина пойдет по пути России, где «сначала блокировали сайты наркоторговцев, экстремистов и педофилов», а потом «обывателю стали запрещать смотреть порно, играть в казино, просто читать о наркотиках, суицидах и прочем». Блогер утверждает, что нынешний правовой механизм порождает в России «блокировки сайтов оппозиции, липовые судебные дела по блокировке конкурентов, наезды на бизнес, требования хранить персональные данные таким образом, чтобы спецслужбы могли клепать досье на каждого гражданина».