Mozilla купила знаменитый сервис для чтения Pocket

Компания Mozilla купила сервис отложенного чтения Pocket, что должно помочь ей утвердиться на рынке мобильного ПО. В 2007 г. Pocket начинал свое существование как дополнение к Firefox, а с 2015 г. является в нем инструментом отложенного чтения. Пока неизвестно, станет ли условно-бесплатный Pocket полностью бесплатным, как это случилось с Instapaper.

Mozilla покупает Pocket

Компания Mozilla приобрела сервис отложенного чтения Pocket, позволяющий сохранять на устройстве веб-материалы для позднейшего просмотра. Компания Pocket, основанная в 2007 г., стала первым крупным приобретением Mozilla.

Ресурс The Verge назвал покупку «возвращением домой» для Pocket, поскольку сервис когда-то начинал свое существование как дополнение к Firefox, и только потом обзавелся собственной командой и стал полноценным мультиплатформенным приложением. Кроме того, с 2015 г. Pocket по умолчанию является инструментом отложенного чтения в Firefox.

Pocket согласилась на предложение Mozilla, поскольку ее привлекли «экстраординарные ресурсы» и «мировой масштаб» покупателя, сообщил гендиректор компании Нейт Вайнер (Nate Weiner). Mozilla, в свою очередь, считает, что эта сделка поможет ей закрепиться на рынке ПО для мобильных устройств. Наиболее известная своим веб-браузером Firefox, Mozilla не смогла сделать его таким же популярным на смартфонах и планшетах, каким он является на ПК. Firefox для iOS был выпущен достаточно поздно – в 2016 г. Тогда же была остановлена разработка собственной мобильной платформы Firefox OS, над которой компания трудилась несколько лет.

«Нам нравится их подход – у них пользователь всегда на первом месте, это очень похоже на то, как мы работаем над нашими продуктами, – комментирует приобретение Pocket Денель Диксон (Denelle Dixon), директор Mozilla по развитию бизнеса и правовым вопросам. – Дело не только в том, сколько денег можно сделать на том или ином продукте».

Аудитория сервиса отложенного чтения Pocket насчитывает 10 млн пользователей

Что будет с Pocket

В составе новой структуры Pocket будет существовать как независимое дочернее предприятие. Штат Pocket, состоящий из 25 человек, продолжит работать в офисе компании в Сан-Франциско, США. Pocket является условно-бесплатным ПО, то есть имеет бесплатную базовую и платную премиальную версии. Пока неизвестно, изменит ли Mozilla эту модель, сделав Pocket полностью бесплатным, как это произошло с его основным конкурентом Instapaper.

В текущем году никаких существенных изменений в продукции и бизнесе Pocket произведено не будет. В дальнейшем Pocket примет участие в разработке Context Graph – встроенного в браузер механизма, который рекомендует пользователю подходящие для него материалы.

У Pocket уже есть свои инструменты для подсчета просмотров и сохранений страниц с целью определения их популярности. По словам гендиректора Mozilla Криса Бирда (Chris Beard), независимая оценка популярности материалов с последующей их рекомендацией поможет «оздоровлению интернета», то есть борьбе с навязанным или недостоверным контентом.

Положение Pocket

В настоящий момент около 10 млн человек используют Pocket хотя бы раз в месяц. С помощью приложения пользователи сохранили в общей сложности 3 млрд веб-материалов. Pocket зарабатывает на рекламе, платном премиум-доступе и на аналитических инструментах для издателей. Стоимость компании не раскрывается, однако известно, что она привлекла около $14,5 млн инвестиций от таких фондов как GV и Axel Springer Digital Ventures.

Не смотря на популярность, Pocket остается небольшим приложением по меркам мобильной эры – особенно для бизнеса, который получает доход в основном от рекламы, пишет ресурс The Verge. Поэтому будущее Pocket нельзя назвать определенным. Примечательно, что его главный соперник Instapaper также был выкуплен в прошлом году компанией Pinterest.

Шесть лет назад Pocket рассматривала предложение о покупке со стороны компании Evernote. В итоге Вайнер ответил на него отказом, поскольку стало ясно, что в случае покупки Pocket перестанет быть самостоятельным продуктом, превратившись в дополнительный инструмент в составе продукции Evernote.