На Boomstarter и «Юлмарт» напал неизвестный с гранатой

В Москве человек с предметом, напоминающим гранату, перепугал сотрудников офисного здания, где расположены Boomstarter и «Юлмарт». В здании идет эвакуация.

Атака с гранатой

В настоящее время идет эвакуация людей из офисного здания на улице Бакунинской, 69.

Как рассказал CNews один из сотрудников расположенных в офисном центре компаний, в здание ворвался человек с предметом, похожим на гранату. Сейчас здание оцеплено полицией, телефоны организаций-арендаторов сейчас не отвечают.

В доме по адресу ул. Бакунинская, 69 расположено около 100 различных организаций. В числе прочего в нем размещен офис российской краудфандинговой платформы Boomstarter, и круглосуточный Центр исполнения заказов интернет-магазина «Юлмарт».

Кто такие Boomstarter и «Юлмарт»

Краудфандинговая платформа Boomstarter существует с августа 2012 г. Она была создана предпринимателями Русланом Тугушевым и Евгением Гаврилиным.

Вчера, 2 марта 2017 г. стало известно, что Руслан Тугушев, являвшийся также гендиректором компании, решил продать свою долю в Boomstarter и выйти из бизнеса, чтобы сосредоточиться на другом своем проекте — инвестиционной площадке Tugush.ru.

Сотрудников Boomstarter и «Юлмарт» эвакуируют из-за человека с гранатой

«Я не успеваю заниматься одновременно сразу двумя проектами Boomstarter и Tugush, поэтому продаю свою долю в Boomstarter, он уже взрослый, здоровый парень», — написал бизнесмен на своей странице в Facebook.

«Юлмарт» позиционирует себя как крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. Ее дистрибьюторская сеть охватывает свыше 400 пунктов продаж разного формата более чем в 240 городах страны.

Компания сейчас пребывает в центре разрастающегося акционерного конфликта. Миноритраный акционер компании — Михаил Васинкевич — инициировал назначение управляющей компанией магазина международной структуры Alvarez & Marsal, специализирующейся на антикризисном управлении. Против этого выступают основные акционеры — Дмитрий Костыгин и Август Мейер.