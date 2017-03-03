Создатели убыточного Snapchat разбогатели на IPO на $3,2 млрд

IPO компании, разработавшей мобильный мессенджер Snapchat, принесло ее владельцам более $3 млрд – несмотря на отсутствие прибыли и замедление роста пользователей сервиса, акции Snap Inc. в ходе торгов выросли почти на 50%.

Масштабное IPO

В минувший четверг 2 марта 2017 г. создатели мобильного приложения для общения Snapchat Эван Шпигель (Evan Spiegel) и Бобби Мерфи (Bobby Murphy) стали богаче на $3,2 млрд после того, как на первых после IPO торгах акции подорожали на 44%.

Как сообщает Reuters, при закрытии торгов стоимость акций остановилась на отметке $24,48 – значительно выше стоимости в $17 за акцию при первичном размещении. Рост стоимости акций, таким образом, составил 44%.

Рыночная стоимость Snapchat оценивается аналитиками в $28,3 млрд. В ходе торгов акции достигали максимальной стоимости $26,05, увеличивая рыночную стоимость до $29,1 млрд. «Несмотря на то, что Snapchat никогда не приносил прибыль, это самое масштабное IPO среди американских хай-тек компаний со времен IPO Alibaba Group Holding Inc в 2014 г.», - добавляют журналисты.

В 2013 г. Snapchat предложила выкупить за $3 млрд компания Марка Цукерберга Facebook Inc.

Убытки и стагнация

По данным Reuters, убытки компании Snapchat в 2016 г. выросли на 38% до $514,6.

Эксперты отмечают замедление роста количества пользователей сервиса, хотя общее их количество ежегодно увеличивается. С 2014 г. по 2016 г., по данным Yahoo Finance, ежедневное количество активных пользователей сервиса увеличилось с 46 млн до 158 млн.

Несмотря на отсутствие прибыли и замедление роста аудитории,

акции Snap Inc. на первых торгах подорожали на 44%, почти достигнув $30 млрд

«Подтверждая высокую стоимость компании и развеивая опасения по поводу замедления роста числа пользователей, в Snapchat подчеркнули важно использование приложения для установивших его людей, увеличение количества часов, которые пользователи тратят на сервис, а также потенциальный доход, который получит компания от того, что все больше молодых людей выбирают общение через видео-чат, а не с помощью текста», - пишет Reuters.

Snapchat – мессенджер, работающий на iOS и Android, и позволяющий пользователям обмениваться сообщениями с прикрепленными фото и видео. Отправитель сообщения сам определяет время в несколько секунд, в течение которого получатель видит сообщение, после чего оно удаляется со смартфона, оставаясь при этом на сервере Snapchat.

Осенью 2016 г. разработчики Snapchat выпустили первый ассоциированный с сервисом гаджет – солнечные очки со встроенной камерой, снимающие и отправляющие фото и видео прямо в мессенджер.