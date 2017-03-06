Медведев решил внедрить блокчейн в экономику России

Блокчейн — в зоне ответственности Правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономразвития изучить возможности применения технологии блокчейн в экономики России и в системе ее государственного управления.

Реализация положений этого документа станет происходить в рамках исполнения одного из пунктов перечня президентских поручений от 5 декабря 2016 года №Пр-2346. Этот пункт предписывает Правительству совместно с Администрацией Президента утвердить программу «Цифровая экономика», предусмотрев меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития в стране цифровой экономики и ее интеграции в пространство цифровой экономики государств, входящих в Евразийский экономический союз. Срок исполнения поручения — 1 июня 2017 г. Ответственные — Дмитрий Медведев и руководитель Администрации Президента Антон Вайно.

По словам Медведева, новое поручение, касающееся блокчейна, напрямую относится к Минкомсвязи и Минэкономразвития, но, как следует из его текста, также затрагивает иные «заинтересованные» федеральные госорганы, с которыми предполагается совместная работа министерств в данном направлении.

Новая технология глазами Медведева

О подписании документа Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами 6 марта 2017 г. Данное поручение он сам охарактеризовал как «довольно специфическое и тем не менее важное» и отнес его к сфере развития так называемой умной экономики.

Медведев поручил Минкомсвязи и Минэку разобраться с перспективностью блокчейн

«Речь идет о том, чтобы максимально оперативно создавать условия для внедрения различных цифровых технологий, — сказал Медведев. — Одной из таких прорывных технологий, о чем, кстати, тоже на форуме (Российский инвестиционный форум «Сочи-2017»; — прим. CNews) говорили, является технология блокчейн».

Глава Правительства отметил, что этим инструментом уже пользуются крупные банки, корпорации и даже некоторые государства. «Технология особая, — сообщил Медведев. — Напомню, она исключает наличие посредников, подлинность операций подтверждается самими участниками сети. Поскольку нет единого хранилища информации, и она разбита на блоки, переписать эту информацию без ведома других лиц или каким-то образом внедриться туда невозможно».

В понимании Медведева, блокчейн может способствовать избавлению от излишней бюрократизации «делового оборота». «Нужно проанализировать, насколько все это применимо в нашей системе государственного управления и экономике, — заключил глава Правительства. — В любом случае тема эта действительно новая и популярная».

Непростой статус блокчейн

Стоит отметить, что статус технологии блокчейн и связанной с ней криптовалюты биткоин, в России пока не определен. По мнению руководителя межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалют Госдумы Элины Сидоренко, отсутствие запрета на использование биткоина отчетливо прослеживается в письме Федеральной налоговой службы России «О мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют», которое было выпущено 3 октября 2016 г.

В то же время, в начале 2014 г. Центробанк связал между собой понятия биткоинов, «виртуальных валют» и «денежных суррогатов», заявив, что такая форма расчетов в России будет рассматриваться «как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций», связанных с «отмыванием доходов» и «финансированием терроризма».

В октябре 2014 г. Министерство финансов РФ предложило ввести штрафы в размере до p1 млн за эмиссию денежных суррогатов и проведение операций с ними. Авторы законопроекта также увязали термин «денежный суррогат» с понятиями виртуальная валюта и, в частности, биткоин.

В сентябре 2015 г. глава Сбербанка Герман Греф признался, что имеет в своем распоряжении «немножко биткоинов». «Сильнее, чем рубль, в мире девальвировалась только одна валюта — это биткоин», — пошутил Греф, выступая на казанском форуме инновационных технологий Finnopolis. «Я одна из жертв», — сказал он. Греф поделился, что, по его мнению, криптовалюту нельзя запрещать в России.

Что такое Bitcoin и Blockchain

Bitcoin — это популярная криптовалюта, созданная в 2008 г. В ее основе лежит технология blockchain («цепочка блоков»). Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.

Технология считается перспективной не только в финансовой сфере. В августе 2016 г. власти Москвы сообщили, что готовы взять на вооружение технологию для обеспечения надежности подсчета голосов граждан по проблемам городского хозяйства.