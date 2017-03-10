Какой мессенджер самый популярный в России? На рынке сменился лидер

J’son & Partners Consulting представила обзор российского и мирового рынка мобильных мессенджеров. Перспективы развития этого сегмента связаны с социальной коммерцией и созданием универсальных платформ с многочисленными сервисами внутри одного приложения.

Мессенджеры: крупнейшие в мире и в России

Исследовательская компания J’son & Partners Consulting представила исследование рынка мессенджеров и прогнозы его развития под названием «Перспективы рынка мобильных мессенджеров в России и мире на период до 2020 г.». Российскую тройку лидеров среди мобильных мессенджеров и соцсетей, по данным проведенного в конце 2016 г. опроса J'son & Partners Consulting, возглавили «ВКонтакте», WhatsApp и Viber.

Сдвиги, произошедшие на российском рынке мессенджеров, впечатляют своей динамикой. Так, согласно данным опроса, проведенного J’son & Partners Consulting в середине 2015 г., проекту «ВКонтакте» удалось взлететь с 5 позиции на 1 место, а Skype, являвшийся абсолютным лидером по данным 2013 г. сместился с 3 позиции на 4 место, пропустив вперед WhatsApp и Viber.

Снижение популярности Skype в России в 2016 г., подтверждаемое данными других опросов, связано, по мнению аналитиков J’son & Partners Consulting, с недостаточно высоким качеством связи, обилием рекламы, недостаточно простой регистрацией и распространением контактов по сравнению с другими мессенджерами (Viber, WhatsApp и Telegram), а также необходимостью поддерживать приложение активным для возможности коммуникаций в реальном времени.

Мировой расклад крупнейших мессенджеров выглядит несколько по-другому. Самым популярным в мире считается WhatsApp с его 1,2 млрд пользователей (данные на конец 2016 г.). За ним следует Facebook Messenger с 1 млрд пользователей (данные середины 2016 г.), за ним китайский QQ с 900 млн активных пользователей (по данным 3 кв. 2016 г.), WeChat с 846 млн пользователей (на 3 кв. 2016 г.), Skype с более 300 млн пользователей (на конец 1 кв. 2016 г.), Viber с 260 млн пользователей (на конец 2016 г.) и Line с 217 млн пользователей на конец 2016 г.

Месячная база крупнейших мессенджеров

От платных звонков и абонентской платы к «социальному шопингу»

В 2016 г., по данным J’son & Partners Consulting, международный голосовой OTT-трафик впервые превысил традиционный телефонный трафик - 552 млрд мин. против 546 млрд мин, соответственно.

Разработчики многочисленных мессенджеров в попытках монетизации своих проектов за счет взимания абонентской платы и платных звонков в сетях мобильной и фиксированной связи – не всегда удачных, ищут новые способы заработать на популярности своих проектов. Особенно актуальной проблемой остается монетизация мобильных мессенджеров, компании пытаются решить ее разными путями.

Голосовой трафик операторов и ОТТ-мессенджеров

Сейчас популярным способом заработать на пользователях мессенджеров является продажа рекламы, стикеров и сувениров. Ряд разработчиков превращают свои мессенджеры в платформы для собственных и сторонних приложений и сервисов, включая развертывание площадок для «социальной коммерции» с совершением покупок не выходя из приложения. В ряде случаев за расширенный сервис с владельцев привилегированных бизнес-аккаунтов также взымается комиссия.

По пути превращения менеджера в полноценную площадку для электронной коммерции идет Viber. В конце февраля 2017 г. в рамках программы трансформации мессенджера в универсальную мобильную платформу объявил о запуске функции шопинга внутри приложения, без прерывания общения.

Мессенджер Viber с встроенной поддержкой e-commerce

Технология базируется на наработках материнской компании, японской площадки электронной коммерции Rakuten. Уже с марта пользователям Viber в США доступна возможность доступа к товарам и брендам прямо в окне чата с поддержкой поиска товаров и обсуждения их в чате с друзьями или представителями брендов.

Вероятнее всего, считают в J’son & Partners Consulting, мессенджеры будут практиковать разнообразные способы своей монетизации, прежде чем остановятся на нескольких ключевых оптимальных моделях. Одна из значимых тенденций – переход крупнейших игроков к созданию собственных платформ для сторонних приложений.

Крупнейшие российские мессенджеры, в основном, идут по пути китайского проекта WeChat, который за счет партнерства с миллионами компаний из различных сегментов (от городского транспорта до доставки еды и продажи цифрового контента) смог интегрировать большое число сервисов в одном приложении. Пользователи WeChat, не выходя из приложения, могут, например, выбрать кафе для завтрака, забронировать столик, вызвать такси, выбрать еду из меню, оплатить счет и т.п.

При помощи мессенджеров выстраивается модель коммуникаций между потребителями и брендами. В настоящее время Россия в этом направлении делает пока только первые шаги.

Например, некоторые ритейлеры пока, в основном, используют этот канал коммуникации со своими клиентами в самых простых вариантах (например, как замена обычному телефону для справок). Более активно мессенджеры используются в онлайн-продажах (прием заказов, бронирование билетов, службы поддержки, консультации и пр.). В некоторых компаниях уже достаточно активно используются боты, которые позволяют существенно сократить расходы на обслуживание клиентов.

В России параллельно с мессенджерами для широкого круга пользователей ведется разработка ряда проектов с повышенной защитой, ориентированных на корпоративных пользователей, государственные, правительственные и армейские учреждения.

Так, например, проект «Тайзен.ру» предлагает безопасную доверенную платформу на базе ОС Tizen, смартфона Samsung Z3 и MDM-загрузчика SafePhone, с собственным защищенным мессенджером для государственных электронных сервисов – таких как здравоохранение, «умные» города, «смарт» инфраструктура, и сегментов B2G, B2B и B2C. Платформа обладает сертификацией ФСТЭК.

В начале марта 2017 г. российская компания Spirit, выпускающая продукцию под брендом VideoMost, начала продажи собственного мессенджера VideoMost IM для мобильных устройств по лицензии с раскрытием исходного кода. Компания позиционирует этот шаг как отклик на правительственную инициативу по созданию государственного мессенджера. В отличие от свободного ПО, код которого можно изучать, модифицировать и распространять, лицензия VideoMost IM разрешает только изучать и модифицировать продукт. По лицензии VideoMost IM, компания предоставляет клиентскую часть мессенджера (приложения для Android и iOS) и серверную часть (back-end сервер).

Мессенджер VideoMost IM и организованная с его помощью видеоконференция

В середине февраля 2017 г. российская компания «Новые облачные технологии» дополнила свой офисный пакет «Мой офис» корпоративным мессенджером «Логос»со всеми стандартными опциями для коммуникаций и поддержкой совместного редактирования документов. С его помощью сотрудники предприятий могут общаться друг с другом, участвовать в групповых дискуссиях и осуществлять аудио- и видеозвонки.

Мессенджер «Логос» в пакете «Мой офис»

На фоне многочисленных разработок мессенджеров для корпоративных и государственных нужд иногда появляются очень специализированные решения. Так, в начале февраля 2017 г. в России начал работу первый православный мессенджер «Правжизнь Телеграмм», созданный командой портала «Правжизнь» на основе известного мессенджера Telegram. Приложение доступно пользователям Android-устройств. В качестве системных требований указывается Android 4.0 или более свежая версия мобильной ОС.

«Первый православный мессенджер» на базе модифицированного Telegram

Проекты сотовых операторов

До сих пор ни одному из российских операторов не удалось создать проект в области мобильного мессенджинга, который бы мог конкурировать по популярности с существующими глобальными брендами – WhatsApp, Viberи пр. Тем не менее, попытки операторов создать аналогичные сервисы не прекращаются.

Например, в 2015 г. компания МТС запустила мессенджер MTS Connect. «Мегафон» в 2016 г. «перезапустил» своей «Мультифон» (проект eMotion). «Вымпелком» имеет планы запустить в 2017 г. приложение Veon, которое объединяет функционал мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов.

В мире в настоящее время насчитываются лишь единичные примеры успешного запуска операторами мобильных мессенджеров. Один из них – проект BiP турецкого сотового оператора Turkcell, насчитывающий более 10 млн загрузок к концу 3 кв. 2016 г. В то же время, способы монетизации BiP пока остаются неясными.

Крупнейшие глобальные мессенджеры существенно выигрывают в популярности у операторских OTT-приложений, которые, как правило, ориентированы в первую очередь на собственных абонентов оператора.

Вопросы регулирования

Операторы мобильной связи сетуют на то, что в то время как их деятельность лицензируется, а мобильные мессенджеры предоставляют, по сути, те же услуги, их деятельность никак не регулируется. В ноябре 2016 г. на сайте Медиа-коммуникационного союза (МКС), в который входят, в том числе крупнейшие операторы мобильной связи, был опубликован законопроект о регулировании работы ОТТ-сервисов.

Документ, в частности, обязывает разработчиков мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи, идентифицировать пользователей и ограничивать передачу запрещенной информации.

Разработка законопроекта началась в 2015 г., он был раскритикован интернет-компаниями, управляющими мессенджерами и видеосервисами, а также экспертным советом при правительстве. Тем не менее, необходимость регулирования мессенджеров была поддержана в Госдуме.

В проекте стратегии развития информационного общества на 2017-2030 гг., опубликованном на сайте Совета безопасности России, предполагается, в том числе, усиление правового регулирования соцсетей и мессенджеров.

Вероятность регулирования мессенджеров в России в том или ином виде аналитики J’son & Partners Consulting оценивают как высокую. Основные аргументы связаны с необходимостью идентификации пользователей и блокировки нежелательного контента с целью предотвращения противоправных действий.