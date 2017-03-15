Microsoft выпустила «убийцу» всех корпоративных чатов

Компания Microsoft представила окончательную версию группового бизнес-мессенджера Microsoft Teams, проходившего тестирование с 2016 г. Чат для менеджеров будет бесплатной и официальной частью корпоративных пакетов Office 365.

Настрой на командную работу

Долгое время принадлежащий Microsoft мессенджер Skype являлся «золотым стандартом» онлайн-общения, однако когда дело доходило до групповых чатов или совместного решения бизнес-задач, командные мессенджеры Slack и HipChat опережали конкурента.

Как пишет Laptop Mag, накануне Microsoft приняла вызов конкурентов, добавив в пакет офисных приложений Office 365 корпоративный мессенджер Microsoft Teams. По сути, он является чатом, позволяющим пользователям устраивать общие онлайн-собрания, публиковать в них электронные письма с новостями для команды, планироваться, совместно работать над документами и проектами, созданными в Microsoft Office.

По заявлению Microsoft, корпоративный чат совместим с рядом сервисов сторонних разработчиков: SAP, Zendesk, Trello, Meekan, GitHub и другими. Впервые чат был представлен в ноябре 2016 г. и с тех пор находился в стадии тестирования.

Видеоконференция в Microsoft Teams

Отмечалось, что Microsoft Teams будет доступен пользователям устройств на Windows 10, Windows Phone 10, iOS и Android. «Microsoft Teams объединит общение, собрания, деловые заметки, офис, планировщик и Power Bi (платформа для бизнес-аналитики) в одну экосистему, чтобы помочь командам справиться с работой», - отметил генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella).

Корпоративные шутки в комплекте

Начиная с 14 марта 2017 г. Microsoft Teams будет запущен в режиме превью и станет полноценной частью корпоративных пакетов Office 365 Business и Office 365 Enterprise в I квартале 2017 г. Появление Teams отдельно от пакета Microsoft Office не планируется.

На презентации в Нью-Йорке представители Microsoft показали деморолик с работой приложения. Судя по ролику, в платформе создаются группы, в которых затем появляются каналы. К примеру, отдел продаж компании может собрать свою группу, а затем администратор этой группы создает каналы-топики (допустим, о квартальной отчетности или формах мотивации клиентов), и все участники группы имеют к ним доступ.

Чат в Microsoft Teams

Выбрав канал из списка, пользователь также видит прикрепленные к нему файлы. Администраторы также могут добавлять туда вкладки из других приложений Microsoft или сервисов сторонних разработчиков (в Microsoft поясняют, что к моменту полного выхода Microsoft Teams их будет 150).

Кроме того, Microsoft Teams позволяет организовывать видеоконференции: в него интегрирована функциональность видеоконференций Skype для бизнеса.

Не забыли разработчики и о корпоративном юморе. Кроме документов и фото, пользователи могут прикреплять к сообщениям эмодзи, гиф-картинки и мемы из специального пакета Fun Box. Разработчики добавили, что, поскольку Microsoft Teams станет полноправной частью корпоративных пакетов офисных приложений, компаниям не придется дополнительно платить за подключение чата.