Путин назначил Марину Янину из «Яндекса» членом Общественной палаты

Вице-президент по корпоративным отношениям «Яндекса» стал членом Общественной палаты РФ благодаря президентской квоте. Это единственный представитель ИКТ-сектора в формирующемся составе палаты. Всего в президентской квоте 40 мест, а в самой палате – 168 членов. В составе Общественной палаты Янина собирается доносить до всех мнение интернет-отрасли и защищать интересы пользователей.

Топ-менеджер «Яндекса» прошел в Общественную палату

Марина Янина, вице-президент по корпоративным отношениям компании «Яндекс», вошла в состав Общественной палаты РФ. Она стала одним из 40 членов палаты, назначенных по президентской квоте. Соответствующий президентский указ был подписан 20 марта 2017 г. В настоящий момент Янина является единственным представителем ИКТ-отрасли в формирующемся составе Общественной палаты.

«Яндекс разрабатывает технологии, которые влияют на будущее многих областей, поэтому нам важно выносить на обсуждение Общественной палаты актуальные проблемы новых технологий. Круг вопросов будет широким: образование, телемедицина, электронная коммерция, транспорт, геосервисы, connected cars, искусственный интеллект и машинное обучение. Одним словом, все новые модели развития, которые оказывают влияние на общество и качество жизни каждого человека. Я надеюсь, что наше участие поможет доносить до всех участников обсуждений мнение интернет-отрасли и защищать интересы пользователей», – прокомментировала Янина свое назначение.

Утвержденные президентом члены Общественной палаты продолжат формирование ее состава за счет представителей регионов и общественных объединений. Когда этот процесс будет завершен, орган начнет работу. Последний раз состав палаты менялся в 2014 г. Новоназначенная президентская квота, по сравнению со списком 2014 г., пополнилась экспертами в области кросс-культурной коммуникации, волонтерства, благотворительности и защиты окружающей среды. При этом в нее вошли 17 человек из нынешнего состава палаты.

Кто такая Марина Янина

Марина Янина работает в «Яндексе» с 2011 г. До того, как стать вице-президентом по корпоративным отношениям, она была директором «Яндекса» по связям с госорганами.

В «Яндекс» Янина пришла из компании X5 Retail Group, где три года проработала вице-президентом по связям с госорганами. С 2002 г. по 2008 г. работала в розничной сети «М.Видео», где сначала руководила департаментом по связям с общественностью, потом была директором по корпоративным отношениям и коммуникациям.

Вице-президент по корпоративным отношениям компании «Яндекс» Марина Янина



Янина имеет два высших образования: Московский коммерческий университет, факультет менеджмента, и Московская государственная юридическая академия, специальность юриспруденция. Также имеет степень кандидата экономических наук. Замужем за председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным.

Что такое Общественная палата

Общественная палата – это консультативный орган, созданный в своем нынешнем виде в 2005 г. и финансируемый государством. До этого существовала с 1994 г. как «Общественная палата при Президенте РФ». Ее задача – обеспечить взаимодействие между гражданами и общественными объединениями с одной стороны и госорганами – с другой. При этом подразумевается защита прав и интересов граждан и общественных объединений. Кроме того, палата обеспечивает общественный контроль работы федеральных и региональных органов власти. Позиционируется как организация, не имеющая политических симпатий.

В состав Общественной палаты входит 168 человек: 40 – из президентской квоты, 85 – от региональных подразделений и 43 – от общественных объединений и некоммерческих организаций. Члены всех 3 групп имеют одинаковые права и полномочия. Как правило, это представители различных религиозных конфессий, деятели науки, искусства и культуры, представители здравоохранения, образования и спорта, предприниматели и эксперты в различных отраслях.

Как формируется состав палаты

Состав Общественной палаты меняется раз в три года, до 2012 г. он обновлялся каждые два года. Процедура начинается с того, что президент, по итогам консультаций, составляет список из 40 кандидатов, которым предлагает стать членами палаты. Кандидат может отказаться от членства, для этого ему дается 30 дней на размышление. В случае согласия кандидат производится в члены палаты президентским указом.

Следующий этап формирования состава проходит в регионах, где действуют местные общественные палаты. Каждая из них на тайном голосовании выбирает одного своего представителя, который войдет в состав федерального органа. Требования к кандидату – иметь безупречную репутацию и не являться главой региональной палаты. Всего от регионов избирается 85 представителей.

После этого формируется рабочая группа, куда входят шестеро членов Общественной палаты предыдущего, еще действующего состава, и шестеро новоизбранных членов: трое из президентской квоты и трое от регионов. Эта рабочая группа проводит конкурсный отбор еще 43 членов палаты – от общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций.

Объединения и организации выдвигают своих представителей, группа отбирает среди них наиболее достойных. Ранее для этого использовалось онлайн-голосование на сайте «Российская общественная инициатива». По результатам голосования трое самых рейтинговых кандидатов для каждого направления общественной деятельности становились членами Общественной палаты. Еще один кандидат проходил, если он занимал четвертое место, но набрал максимум голосов от объединений и организаций. Онлайн-голосование было исключено из процедуры формирования состава палаты в 2017 г.