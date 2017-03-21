Рекламный рынок в Рунете достиг 136 миллиардов

В 2016 г. рынок рекламы в России достиг 360 млрд руб., 136 млрд руб. из них было потрачено на рекламу в интернете. Весь рынок показал рост на 11%, сегмент интернета – на 21%. В предыдущем году, несмотря на общее сокращение рынка, реклама в интернете тоже выросла.

Российский рынок рекламы в 2016 г.

Объем российского рынка рекламы составил в 2016 г. p360 млрд, продемонстрировав рост на 11% в сравнении с предыдущим годом. К таким выводам пришли эксперты Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), проанализировавшие рынок.

При этом на рекламу в интернете за год было потрачено p136 млрд, что на 21% больше показателя предыдущего года. В 2015 г., при общем сокращении рекламного рынка, реклама в интернете также показала рост на 15% – хотя медийная реклама все же сократилась на 2%, контекстная выросла на 20%.

Маркетинговые услуги на рынке рекламы оцениваются по итогам 2016 г. в p94,5 млрд, что на 7% больше показателя 2015 г. С учетом затрат на разработку рекламных концепций, производство рекламной продукции и услуги рекламных агентств в 2016 г. российский рынок маркетинговых коммуникаций оценивается в p630-650 млрд.

В 2015 г, по данным той же АКАР, рынок рекламы показал не рост, а годовой спад на 10%. Его объем составлял p307 млрд. На маркетинговые услуги в 2015 г. было потрачено p88,3 млрд, что также на 10% меньше показателя 2014 г. В общей сложности объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил в 2015 г. p530-550 млрд.

Схема распределения поступлений в различных сегментах рекламного рынка в 2016 г.

Оценка отдельных сегментов рынка

Из общих p360 млрд на рекламу на телевидение было потрачено p150,8 млрд, что на 10% больше, чем в предыдущем году. p146,9 млрд из этой суммы получили основные каналы, p3,9 млрд – нишевые. При этом основные каналы продемонстрировали рост поступлений от рекламы на 9%, а нишевые – на 52%. В 2015 г. именно нишевые каналы ощутили наиболее заметный спад – на 38%.

Реклама в прессе обошлась заказчикам по итогам 2016 г. в p19,7 млрд, из них p10,7 млрд было потрачено на рекламу в журналах, p5,4 млрд – в газетах, p3,6 млрд – в рекламных изданиях. Общий годовой спад рекламы в прессе составил 16%, при этом сильнее всего пострадали рекламные издания, где она сократилась на 32%. На втором месте по сокращению оказались газеты (-16%), на третьем – журналы (-8%). В 2015 г. реклама в прессе ощутила спад на 29% по сравнению с 2014 г., больше всего также пострадали рекламные издания (-38%).

Реклама на радио в 2016 г. в сумме составила p15,1 млрд, продемонстрировав рост на 6%. В 2015 г. спад в этом сегменте был равен 16%.

Сегмент рекламы Out of Home оценивается в 2016 г. в p38,3 млрд, его рост год к году составляет 6%. Наружная реклама, на которую было потрачено p31,4 млрд, показала рост на 8%. Расходы на транзитную рекламу составили p3,6 млрд, что на 11% меньше, чем в предыдущем году. Indoor-реклама обошлась заказчикам в p2,3 млрд, что на 5% больше показателя 2015 г. На рекламу в кинотеатрах было потрачено p1 млрд, это на 11% больше, чем год назад.

Эксперты АКАР и Комитет по исследованиям НАРСИ также впервые подсчитали объем промоиндустрии – в 2016 г. он составил p21 млрд, показав годовой рост на 21%. Под промоиндустрией понимают вид маркетинговых коммуникаций, цель которого – сформировать и укрепить лояльность покупателя, а также проинформировать его о новом продукте или услуге посредством промопродукции и бизнес-подарков.

Региональная реклама

Объем российского рынка региональной рекламы, если исключить из него московский региональный рынок, составил в 2016 г. p45 млрд, показав годовой спад в 1%. Это не так много в сравнении с сокращением на 22%, которое сегмент показал в 2015 г. При этом в 2015 г. доля региональной рекламы на общем рынке составляла 22%, в 2016 г. этот показатель равнялся 21%.

По итогам 2016 г. на рекламу на телевидении в регионах было потрачено p21,8 млрд, что на 4% меньше, чем год назад. Реклама на радио обошлась заказчикам в p7,3 млрд, продемонстрировав рост на 7%. Реклама в прессе ощутила спад на 21%, она оценивается в p6 млрд. Траты на наружную рекламу в регионах составили p9,9 млрд, что на 1% меньше прошлогоднего показателя. К региональной наружной рекламе не причисляется реклама, размещенная в Москве, Санкт-Петербурге и еще в пяти городах-миллионниках.