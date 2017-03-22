Главным успехом МТС в 2016 г. внезапно оказалась системная интеграция
МТС представила итоги 2016 г.
Оператор «Мобильные Телесистемы» (МТС) опубликовал финансовые итоги IV квартала 2016 г и всего 2016 г. Выручка компании за год выросла на 2,1% до 435,7 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) упал на 4,4% до 169,3 млрд руб.
Капитальные затраты за год снизились на 13,1% до 83,6 млрд руб. Чистый долг составил 220,9 млрд руб, соотношение чистый долг/OIBDA - 1,3. Общее число сотовых абонентов за год выросло на 2,9% до 109,9 млн.
Пятикратный рост системной интеграции
В России выручка за 2016 г. выросла на 2,4% до 400,6 млрд руб., включая выручку от услуг сотовой связи, которая составила 295 млрд руб., от услуг фиксированной связи - 61,2 млрд руб. (в том числе массовый сегмент - 29,9 млрд руб., сегмент корпоративных заказчиков и операторов связи - 31,3 млрд руб.), от продажи товаров - 49,6 млрд руб.
Показатель OIBDA в России упал на 1,5%, рентабельность по данному показателю составила 40,6%. Чистая прибыль выросла на 1,5% до 53,9 млрд руб. Укрепление курса рубля приводит к тому, что показатели российского подразделения имеет всю большую роль в консолидированных показателях МТС, констатируют в компании.
Выручка от системной интеграции «дочки» МТС «Энвижн Груп» увеличилась в пять раз до 5,5 млрд руб. Это связано с расширением присутствия компании на рынке «облачных» сервисов, развитием проектов в области больших данных и телематических решений, а также ростом продаж ПО.
Показатели стран СНГ
На Украине выручка местной «дочки» МТС выросла за год на 11,1% до 11,1 млрд гривен (29,19 млрд руб., здесь и далее пересчет валют по средневзвешенному курсу за 2016 г). Скорректированный показатель OIBDA, наоборот, упал на 7,7% до 3,8 млрд гривен (10 млрд руб.), маржа по данному показателю снизилась на 6,9 процентных пункта до 34,1%. Чистая прибыль упала почти вдове - на 44,3% - до 1,3 млрд гривен (3,4 млрд руб.).
|МТС
|Vimpelcom
|«Мегафон»
|Выручка, млрд руб
|435,7
|$8,9 млрд (596,7 млрд руб)
|316,3
|Выручка от мобильной связи, млрд руб
|н/д
|н/д
|263,65
|Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб
|н/д
|н/д
|84,4
|OIBDA/EBITDA, млрд руб
|169,3
|$3,23 млрд (216 млрд руб)
|121,2
|Рентабельность по OIBDA/EBITDA, %
|38,8
|36,4
|38,3
|Операционная прибыль, млрд руб
|н/д
|н/д
|57
|Рентабельность по операционной прибыли, %
|н/д
|н/д
|18
|Чистая прибыль, млрд руб
|48,5
|$2, 4 млрд (160,9 млрд руб)
|33,7
|Капитальные затраты, млрд руб
|83,6
|$1,7 млрд (114 млрд руб)
|65,6
|Чистый долг, млрд руб
|220,9
|$7,16 млрд (480 млрд руб)
|196,9
|Число сотовых абонентов, млн
|109,9
|239
|77,4
|Россия
|Выручка, млрд руб
|400,6
|273
|311,6
|OIBDA/EBITDA, млрд руб
|162,5
|104
|н/д
|Рентабельность по OIBDA/EBITDA, %
|40,6
|38,4
|н/д
|Чистая прибыль, млрд руб
|53,9
|н/д
|н/д
|Капитальные затраты, млрд руб
|73,8
|42,7
|н/д
|Выручка от мобильной связи, млрд руб
|344
|228,8
|286
|Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд руб
|295
|219
|259
|Выручка от продаж оборудования, млрд руб
|49,6
|10
|27
|Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб
|н/д
|51,2
|83,1
|Число сотовых абонентов, млн
|80
|58,3
|75,6
|ARPU сотовых абонентов, руб
|312
|307
|285
|MOU сотовых абонентов, мин
|н/д
|333
|н/д
|APPM, руб
|н/д
|0,92
|н/д
|Уровень оттока сотовых абонентов, %
|н/д
|15
|н/д
|MBOU, Гб
|н/д
|2,3
|4,29
|Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб
|61,2
|44,2
|25,6
|Число абонентов ШПД, млн
|н/д
|2,2
|н/д
|ARPU абонентов ШПД, руб
|н/д
|394
|н/д
|Украина
|Выручка, млрд гривен
|11,1 (29,08 млрд руб)
|14,96 (39,2 млрд руб)
|-
|EBITDA/OIBDA, млрд гривен
|3,8 (10 млрд руб)
|7,8 (20,4 млрд руб)
|Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %
|34,1
|52,2
|Выручка от мобильной связи, млрд гривен
|н/д
|13,9 (6,37 млрд руб)
|Выручка от мобильной передачи данных, млрд гривен
|н/д
|2,43 (36,3 млрд руб)
|Капитальные затраты, млрд гривен
|7,5 (56,25 млрд руб)
|2,72 (7,12 млрд руб)
|Число сотовых абонентов, млн
|20,9
|26,1
|ARPU сотовых абонентов, гривен
|44,7 (117 руб)
|45,2 (118,5 руб)
|MOU сотовых абонентов, мин
|н/д
|565
|ARPPM сотовых абонентов, гривен
|н/д
|0,08 (0,2 руб)
|Уровень оттока сотовых абонентов, %
|н/д
|6,1
CNews Analytics
В Армении выручка МТС упала на 18,1% до 58,3 млрд драм (8,2 млрд руб.), в Туркменистане выручка упала на 11,2% до 260,2 млн манат (4,26 млрд руб. по текущему курсу). В Белоруссии, наоборот, выручка местной «дочки» МТС выросла на 21,3% до 662,2 млн белорусских рублей (20,2 млрд руб).
Капитальные затраты группы МТС в 2016 г снизились на 13% до 83,6 млрд руб. В России капитальные затраты снизились на 15% до 73,8 млрд руб. МТС прогнозирует, что в 2017 г. общий размер капитальных затрат продолжит снижаться до примерно 80 млрд руб. в целом по группе.
Число сотовых абонентов МТС в целом по группе выросло на 2,9% до 109,9 млн. В том числе в России количество абонентов составило 80 млн (рост - 3,5%), на Украине - 20,9 млн (рост - 2,5%). В Армении и Белоруссии количество абонентов МТС незначительно снизилось.
Vimpelcom, МТС, «Мегафон»: кто, в чем и где лидирует
Сравнение трех основных сотовых операторов дает следующую картину. В глобальном плане лидером остается группа Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн»).
Выручка группы в 2016 г. составила $8,9 млрд (596,7 млрд руб.), показатель OIBDA/EBITDA - $3,23 млрд (216 млрд руб.), капитальные затраты - $1,7 млрд (114 млрд руб.), количество сотовых абонентов - 239 млн.
МТС по данным показателям находится на втором месте. На третьем месте - «Мегафон». Выручка компании составила 316,3 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA - 121,2 млрд руб, капитальные затраты - 65,6 млрд руб., число сотовых абонентов - 77,4 млн.
В России по всем основным показателям лидером является МТС. На втором месте - «Мегафон». Выручка компании составила 311,6 млрд руб., в том числе выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) - 259 млрд руб., число сотовых абонентов - 75,6 млн.
На третьем месте находится «Вымпелком» (российская «дочка» Vimpelcom). Выручка оператора за 2016 г. составила 273 млрд руб., показатель OIBDA/EBITDA - 104 млрд руб., капитальные затраты 42,7 млрд руб., выручка от мобильной связи (без учета продаж оборудования) - 219 млрд руб.
В то же время «Вымпелком» находится по показателям фиксированного бизнеса на втором месте, опережая «Мегафона». Выручка компании от данного вида бизнеса составила 44,2 млрд руб. (у «Мегафона» - 25,6 млрд руб.), число абонентов широкополосного доступа в интернет - 2,2 млн.