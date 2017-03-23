Qiwi купила облачного разработчика за 830 миллионов

Qiwi купила Flocktory

Платежная система Qiwi приобрела компанию Flocktory, создавшую SaaS-платформу для управления и персонализацией жизненного цикла пользователей. Об этом говорится в материалах Qiwi.

Сумма сделки составила 832,8 млн руб. В обмен на это Qiwi получила 80% акций Flocktory, оставшиеся 20% принадлежат основателям и топ-менеджементу Flocktory.

Flocktory описывает себя как платформу для реферального маркетинга в социальных сетях, которая легко интегрируется с любым движком для интернет-магазинов. Flocktory помогает создавать эффективные стратегии социального взаимодействия с целевой аудиторией и таким образом увеличивать продажи.

Компания имеет офисы в Москве и Мадриде (столица Испании). Основатели компании – Илья Айзен, Симон Проект и Дмитрий Мацкевич. В 2013 г. Flocktory привлекла инвестиции на сумму $1,5 млн от фонда Digital Ventures Partners.

Итоги Qiwi за 2016 г.

Также Qiwi представила финансовые итоги 2016 г. Скорректированная выручка компании выросла за год на 4% до 10,6 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) увеличилась на 7% до 6 млрд руб.

Qiwi купила компанию Flocktory, разработчика платформы облачного маркетинга в социальных сетях

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 14% до 4,7 млрд руб. В то же время общий объем платежей, прошедших через Qiwi, упал на 2% до 847 млрд руб. Число платежных терминалов, включая терминалы приобретенных Qiwi в 2015 г. платежных систем Contact и «Рапида», уменьшилось на 6% до 162,2 тыс. из-за ужесточения политик Центробанка.

Число активных электронных кошельков Qiwi Visa Wallet выросло на 7% до 17,2 млн. В Qiwi объясняют это увеличением числа сервисов, поддерживающих данный кошелек, и улучшением удобства пользования сервисом.

За связь через Qiwi платят все меньше

По сегментам наибольший объем платежей пришелся на финансовые сервисы – 263 млрд руб. (по сравнению с 2015 г выросла на 20%). Сегмент денежных переводов вырос на 9% до 184 млрд руб., сегмент электронной коммерции также вырос – на 14% до 143 млрд руб. А вот сегмент телекоммуникаций сократился на 25% до 199 млрд руб.

Наибольшую выручку Qiwi получила в сегменте электронной коммерции – 3,99 млрд руб. (рост за год – 16%). Наибольший рост за год – на 38% - показал сегмент финансовых сервисов, выручка в котором составила 1,38 млрд руб. В сегмент денежных переводов выручка составила 1,96 млрд руб. (рост – 14%), а вот в сегменте телекоммуникаций выручка, наоборот, упала на 20% до 880 млн руб.