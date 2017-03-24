Онлайн-магазины в России получат особый закон, особую платежную систему и особый арбитраж

Стратегия развития электронной торговли до 2025 года

В распоряжении CNews оказался проект Стратегии развития электронной торговли на 2017-2018 г.г. и в период до 2025 г., подготовленный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Документ на этой неделе рассматривался на заседании рабочей группы при Минпромторге и был в целом одобрен, говорят в АКИТ.

Электронная торговля в России в 2015 г. составила 760 млрд руб. в массовом сегменте (B2C) и $550 млрд в корпоративном (B2B) и государственном (B2G) сегментах. Авторы документа считают необходимым помочь развиваться отрасли электронной торговли. Российским компаниям необходимо обеспечить равные права с иностранными участниками рынка электронной торговли. Необходимы также законодательные изменения, направленные на установление «единых правил игры» и борьбу с недобросовестными игроками.

Трансграничная опасность и нерегулируемые агрегаторы

В АКИТ предупреждают об опасном росте трансграничной торговли, объем которой за последние шесть лет увеличился в 15 раз и составил в 2016 г. 320 млрд руб. В 2016 г. иностранцы смогли занять 35% российского рынка интернет-продаж. Это происходит в связи с тем, что иностранные интернет-торговцы не платят налоги в России и практически освобождены от уплаты таможенных пошлин (порог беспошлинного ввоза составляет 1 тыс. евро).

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что даже российским компаниям становится выгоднее создавать юридические лица за рубежом и оттуда продавать товары россиянам. Документ предполагает введение инструмента налогообложения иностранных интернет-магазинов, продающих товары россиянам. Ранее такую инициативу одобрил Президент России Владимир Путин.

«Поддержанная в целом» Стратегии развития электронной торговли предусматривает

принятие специального закона об электронной торговле и создание для нее небанковской платежной системы

Кроме того АКИТ считает необходимым отрегулировать деятельность товарных агрегаторов (в частности, «Яндекс.Маркет»). Агрегаторы снижают порог входа на рынок электронной торговли, и далеко не всегда размещают верную и актуальную информацию о продавцах, что «превращает их в гарантированный канал сбыта продукции от нарушающих законодательство интернет-магазинов».

Правительство уже разработало и внесло в Госдуму законопроект, вводящий ответственность для агрегаторов за размещаемую ими информацию о продаваемых товарах.

Открытая и закрытая информация

Информацию, передаваемую участниками электронной торговли, следует разделить на открытую и закрытую. Для открытых данных должен быть разработан единый формат и перечень необходимым данных. Предлагается разработать меры по идентификации интернет-магазинов - сейчас порядка 30% торговых площадок не размещают на своих сайтах актуальную информацию о себе.

Также на международном уровне Российская Федерация должна сообщать своим зарубежным партнерам о применяемых в России форматах открытых данных - это необходимо для равноправия при трансграничной торговле. Для обработки открытой информации предлагается стимулировать разработку отечественных технологий «больших данных» (big data).

Авторы документа считают, что электронная торговля нуждается в законодательном регулировании, в том числе в виде принятия отдельного закона. В частности, необходимо законодательно уточнить понятие электронной сделки и требований к ее содержанию (перечень необходимых реквизитов, порядок изменения и расторжения договоров и т.д.). Отдельно следует отрегулировать оферты, создаваемые автоматическими системами, в том числе порядок отзыва акцепта на такого рода оферты из-за ошибки системы или пользователя.

Отдельного законодательного регулирования требует и электронный документооборот, применяемый в электронной торговле. В том числе необходимо обеспечить признание в России электронных подписей, выданных за рубежом - это требуется для оформления сделок в трансграничной торговли. Необходимо также отдельное регулирование для электронных торговых площадок и создание специального реестра для них.

Борьба с контрафактом и защита прав потребителей

Число жалоб на интернет-торговлю растет: если с 2012 г. по 2016 г. число покупок в интернет-магазинах увеличилось в 2,2 раза, то число поступивших в Роспотребнадзор жалоб на интернет-магазины за этот период выросло в 5,5 раз. В связи с этим следует усилить работу по защите прав потребителей, в частности, установить единые правила возврата товаров, приобретенных в интернете и в обычной рознице.

Также следует развиваться механизмы досудебного разрешения споров и онлайн-арбитража в электронной торговле, разработать Этический кодекс в сегменте B2B и обеспечить возможность создания участниками рынка саморегулируемой организации.

Большой проблемой является продажа через интернет контрафактной продукции: в зависимости от категории ее доля варьируется от 5% до 30%. Сейчас магазины с такого рода продукцией могут блокироваться Роскомнадзором только по решениям судов, на них также может накладываться административный штраф в размере до 300 тыс. руб. Предлагается разработать более эффективные механизмы блокировки интернет-магазинов контрафактной продукции и их зеркал, а также упростить процедуру нотариального оформления доказательств по соответствующим делам.

В то же время необходимо снять ограничения на дистанционные продажи отдельных видов продукции. Сейчас полностью запрещена продажа в интернете алкоголя, лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД). Также из-за законодательных коллизий существуют проблемы с продажами ювелирных украшений и продуктов питания.

B2B-платежи без участия банков

Также следует стимулировать развитие безналичных платежей в электронной торговле. В массовом сегменте интернет-магазины следует обязать предоставлять возможность безналичной оплаты покупателям. В сегменте B2B предлагается дать возможность юридическим лицам делать платежи, минуя банки: предлагается использовать специальные платежные карты с возможностью выбора валюты платежей, что обеспечит проведение платежей с минимальными комиссиями и отсутствием «двойной конвертации» валюты. Для этого Центробанк должен будет проработать вопрос создания соответствующей платежной системы.

Среди других предлагаемых мер значится развитие логистической инфраструктуры (в том числе с привлечением «Почты России» и проведения аукционов логистических услуг), создание процедуры возврата товара в B2B-сегменте и упрощение процедур экспорта через интернет. В рамках последнего пункта предлагается реализация принципа «одного окна» для предпринимателей, продающих свои товары заграницу, а также создание интеллектуальных лингвистических систем для снятия языкового барьера.

Что ожидается по итогам реализации стратегии

По итогам реализации заложенных в стратегию мероприятий доля российских интернет-магазинов в общем объеме российской интернет-торговли должна вырасти с 71% в 2015 г. до 80% в 2019 г. Объем дополнительных поступлений в бюджет от трансграничной торговли за данный период вырастет с 80 млн руб. до 60 млрд руб., число зарегистрированных в России интернет-магазинов вырастет с 40 тыс. до 80 тыс., число экспортеров среди субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится с 280 до 900.

В то же время доля контрафактной продукции снизится с 30% до 10%, а количество правонарушений в сфере интернет-торговли уменьшится с 480 тыс. до 380 тыс. Объем дистанционных продаж продуктов питания в общем обороте продовольственных товаров в России вырастет 0,11% до 2%, у ювелирных изделий аналогичный показатель вырастет с 2,8% до 6%. Доля легальных дистанционных продаж фармацевтических препаратов в общем обороте фармацевтической продукции в 2019 г. составит 6%, у алкогольной продукции аналогичный показатель составит 3%, у БАДов - 8%.

Участвовавший в проходившем в Минпромторге обсуждении этой стратегии президент Национальной ассоциации участников дистанционной торговли Александр Иванов говорит, что документ в целом был поддержан. Однако в него в дальнейшем будут вноситься изменения с целью замены мер запретительного характера на меры экономического стимулирования.