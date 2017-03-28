Amazon скупает крупнейшие местные интернет-магазины

Amazon выкупит арабский интернет-магазин Souq.com, что поможет ей быстро и безболезненно проникнуть на рынок Ближнего Востока. Инсайдеры называют разную стоимость сделки: $580 млн, $650 млн и $750 млн. В прошлом году Souq.com оценивался в $1 млрд. Переговоры магазина с Amazon едва не сорвались из-за несогласия в цене.

Amazon покупает Souq.com

Компания Amazon собирается выкупить интернет-магазин Souq.com, который базируется в Дубае, ОАЭ. За 100% акций магазина покупатель предлагает $580 млн, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на инсайдерскую информацию. По данным ресурса The Financial Times, предложенная цена несколько выше – между $650 млн и $750 млн. Официальное заявление от Souq.com ожидается до конца сегодняшнего дня. По словам инсайдеров, пожелавших сохранить анонимность, магазин собирается принять предложение.

Тем временем компания Emaar Mall, оператор торговых площадок из Дубая, сообщила, что сделала Souq.com аналогичную пропозицию стоимостью $800 млн. Инсайдеры подтверждают, что предложенная ею цена была выше той, которую установила Amazon. Акционеры Souq.com пока ничего не ответили Emaar Mall. Если они дадут ответ сейчас, это будет нарушением соглашения об эксклюзивности переговоров, которое существует между Souq.com и Amazon, пишет Reuters.

Что такое Souq.com

Souq.com был основан в 2005 г. предпринимателем сирийского происхождения Роналдо Мучаваром (Ronaldo Mouchawar). На тот момент электронная коммерция на Ближнем Востоке только зарождалась. За время своего существования Souq.com успел привлечь $425 млн инвестиций и превратиться в крупнейший арабский интернет-магазин. На сайте одновременно размещаются как собственные товары магазина, так и предложения сторонних продавцов, то есть площадка совмещает в себе функции Amazon и eBay.

В 2016 г. Souq.com оценивался примерно в $1 млрд, но инсайдеры утверждают, что оценка была завышена. В феврале 2016 г. площадка получила $275 млн. от таких инвесторов как Tiger Global Management, Naspers, Standard Chartered Private Equity, IFC и др. Весь рынок электронной торговли на Ближнем Востоке оценивался в 2016 г. в $20 млрд. Аналитики компании Standard Chartered утверждают, что ежегодно он растет на 30%.

Amazon планирует облегчить себе выход на рынок Ближнего Востока, купив местную компанию



Souq.com посещают в основном пользователи из ОАЭ, Египта, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. В каталоге сайта представлено порядка 8 млн товаров, пишет CNN Money. Они распределены по 31 различной категории: бытовая техника, одежда и обувь, товары для дома, парфюмерия, товары для детей и др. Количество сотрудников Souq.com составляет около 3 тыс. человек.

Первая попытка Amazon

Информация о том, что Amazon собирается выкупить Souq.com, впервые появилась в СМИ в ноябре 2016 г. Amazon заинтересовалась магазином потому, что планирует выход на рынок Ближнего Востока и одновременно стремится избежать связанных с этим бюрократических затруднений. Приобретение торговой площадки в ОАЭ решило бы эту проблему.

Однако в январе 2017 г. переговоры зашли в тупик, поскольку участники не смогли договориться о цене. Тогда же стало известно, что на покупку претендует дубайский холдинг Majid Al Futtaim. Вскоре переговоры между Amazon и Souq.com были возобновлены. Издание Financial Times пишет, что Amazon рассматривала вариант проникновения на ближневосточный рынок под собственным брендом, однако решила не пренебрегать клиентской базой, а также готовыми складскими и логистическими схемами Souq.com.