Россиян заставят докладывать властям обо всех, кто мог бы взять их смартфон

Абонентам услуг связи придется раскрыть операторам имена всех лиц, пользующихся их устройствами с идентификационными модулями. Соответствующий проект правил готовит Минкомсвязи в рамках исполнения требования «закона Яровой».

Минкомсвязи хочет обязать абонентов раскрыть пользователей своих устройств

Минкомсвязи подготовило проекты изменений в Правила оказания услуг телефонной связи, телематических услуг связи и передачи данных, направленных на исполнение требований «закона Яровой». Документ имеется в распоряжении CNews.

Согласно проектам документов, абоненты соответствующих услуг должны будут указывать в договорах со своими операторами персональные данные всех лиц, которые, по согласованию с этими абонентами, будут пользоваться этими устройствами. В отношении таких лиц необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, адреса места жительства и реквизиты документов, удостоверяющих их личность.

Данное требование будет касаться лиц, которым абонент предоставит доступ к своим абонентским станциям с установленными в них идентификационными модулями или непосредственно идентификационным модулям (в случае сотовой связи), либо к своим абонентским устройствам с соответствующим сетевым адресом в случае услуг передачи данных. То есть абонент должен будет предоставить оператору персональные данные всех лиц, которые с его согласия звонят с его телефона или смартфона, выходят в интернет с его планшета или компьютера и другим устройствам абонентов.

Предлагаемые изменения в нормативные документы обяжут телекоммуникационных операторов направлять своим абонентам запросы от правоохранительных органов о предоставлении сведений о них самих и лицах, пользующихся принадлежащими их устройствами, а также об изменении таких данных.

Кроме того, в запросе будет содержаться просьба абоненту пополнить счет мобильника со своего банковского счета. По всей видимости, авторы документа предлагают пользователю путем банковского перевода подтвердить, что он именно тот, за кого себя выдает.

Оператор должен направлять такие запросы абонентам в течение трех рабочих дней с момента их получения от правоохранительных органов. Ответы абонентов должны направляться операторами в правоохранительные органы также в течение трех рабочих дней. В случае отсутствия ответа абонента в течении 15 дней оператор должен будет прекратить оказание ему услуг связи.

«Мегафон» против таких предложений

В «Мегафоне» заявили агентству RNS, что предлагаемые изменения в нормативную базу будут труднореализуемыми. Источники в двух федеральных сотовых операторах подтвердили CNews, что Минкомсвязи действительно разработало такие предложения.

Минкомсвязи потребует от граждан раскрывать имена, адреса

и паспортные данные всех, кто может пользоваться их смартфонами, планшетами и ноутбуками

«Непонятно, почему Минкомсвязи увязывает эти предложения с «законом Яровой», так как на совещаниях по реализации данного закона такие вопросы не обсуждаются, - говорит один из собеседников CNews. - Кроме того, подобного рода предложения противоречат Закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРД), так как они возлагают на операторов связи обязанности по ОРД, которыми должны заниматься правоохранительные органы».

Что делать если «соседка забежит позвонит»

Согласно материалам обсуждения данных предложений (имеются в распоряжении CNews), проекты нормативных актов вызвали возражения и других операторов связи. «Вымпелком» также назвал их «нереализуемыми», добавив, что услуги радиотелефонной связи носят «социальную значимость».

Оператор указывает на неоднозначность многих обстоятельств: как оператор будет направлять запросы абонентам, должен ли он требовать с абонентов копии документов о лицах, пользующихся их устройствами, кто будет проверять «достоверность» персональных данных о таких пользователях и т.д.

«Ростелеком», со своей стороны, указывает, что в случае принятия такого рода изменений абоненту придется сообщать персональные данные всех лиц, которые хотя бы раз воспользовались его устройствами.

Например, «соседка забежала позвонить», «подружка дочери позвонила и т.д.». Также непонятно, как быть с информацией о несовершеннолетних, которым родители дадут возможность воспользоваться их телефонами.

Особенно неурегулирован вопрос о предоставлении персональных данных фактических пользователей услуг связи, оказываемых в рамках открытой оферты, например, услуги международной и междугородней связи. Кроме того, непонятно, что делать оператору с абонентом после того, как из-за неподтверждения его персональных данных ему будет приостановлено оказание услуг связи.

Последствия «закона Яровой»

«Закон Яровой», разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым был принят в 2016 г. Он обязывает телекоммуникационных операторов и интернет-компании хранить три года данные обо всех сообщениях их абонентов, а, начиная с 2018 г., хранить также содержимое этих переговоров сроком до полугода.

Кроме того, этот закон обязывает операторов связи прекращать предоставление своих услуг в случае, если абонент в течение 15 суток не смог подтвердить соответствие персональных данных, указанных в договоре на оказание соответствующих услуг, данным фактического пользователя этих услуг.

Более подробно требования к операторам связи по исполнению требований данного закона должно утвердить правительство. В конце 2016 г. Минкомсвязи разработало первые проекты соответствующих нормативных актов, в соответствие с которыми операторы должны будут хранить содержимое сообщений абонентов в течение шести месяцев, то есть максимально заложенного законом срока.

Участники рынка активно выступали против принятия «закона Яровой», утверждает, что его исполнение обойдется в триллионы рублей и сделает их бизнес убыточным.