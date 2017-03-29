Американским провайдерам разрешили торговать данными пользователей

Конгресс США проголосовал за отмену правил, которые предписывали интернет-провайдерам спрашивать у пользователя, согласен ли он делиться историей своих посещение с рекламщиками и маркетологами. Правила были введены Бараком Обамой на исходе его срока. Голоса «за» и «против» разделились в Конгрессе почти поровну, превосходство большинства было минимальным.

Голосование в Конгрессе

Конгресс США, в котором большинство сейчас составляют республиканцы, проголосовал за то, чтобы разрешить интернет-провайдерам торговать персональными данными пользователей, в частности, историей их посещений веб-сайтов. Палата представителей проголосовала за это 215 голосами против 203. Голосование в Сенате прошло неделю назад, там «за» высказались 50 парламентариев, «против» – 48.

Против принятия соответствующего законопроекта протестовали в основном представители Демократической партии. Участники парламентских группировок по защите приватности и прав человека заявляют, что теперь американские провайдеры, вроде Comcast или Verizon, смогут безнаказанно продавать историю посещений пользователя в интернете компаниям, которые занимаются исследованием рынка и потребительского спроса. История браузера позволит рекламщикам и маркетологам узнать, какие товары пользователь ищет, на каких сайтах он совершает покупки, каково его финансовое положение и состояние здоровья.

Правила Обамы

Одобренный Конгрессом законопроект отменяет правила для интернет-провайдеров, утвержденные администрацией президента Барака Обамы (Barack Obama) в октябре 2016 г. Согласно этим правилам, провайдеры должны открыто спрашивать пользователя, согласен ли он на распространение данных о его истории посещений, местонахождении, медицинском и финансовом состоянии. Без получения такого согласия передача данных посторонним компаниям была бы невозможна. Правила также предписывают уведомлять пользователей об утечках данных.

За день до вступления в силу правила Обамы были заблокированы новым главой Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эту должность занимает известный противник сетевого нейтралитета и бывший юридический консультант Verizon Аджит Пай (Ajit Pai). Пай был назначен на свой пост президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). В своем старом составе FCC поддерживала правила Обамы. Но новый состав, где большинство составляют республиканцы, проголосовал за их пересмотр.

Конгресс США с минимальным перевесом проголосовал за отмену правил Обамы для интернет-провайдеров

Пай аргументировал свою позицию тем, что правила Обамы противоречат нормам приватности Федеральной комиссии по торговле (FTC), а также дают несправедливое преимущество компаниям вроде Google и Facebook, поскольку запрещают продажу данных только интернет-провайдерам. После этого был подготовлен законопроект, в котором предусмотрена официальная отмена мер, принятых Обамой, на уровне парламента. Поскольку законопроект поддержало большинство парламентариев, он был направлен на подпись Трампу.

«За» и «против»

Таким образом, американские провайдеры продолжат делать с данными пользователей то, что они делали всегда – то есть, продавать их сторонним компаниям для марткетологического анализа, отмечает ресурс ZDnet. Сторонники законопроекта считают, что это положительно сказывается на бизнесе, так как помогает подобрать для пользователя наиболее подходящую рекламу.

Однако на прямой вопрос, в чем заключается выгода для пользователей, спонсор законопроекта Марша Блекберн (Marsha Blackburn) затруднилась ответить, сообщает ресурс Vocativ. Блекберн является членом Палаты представителей от штата Теннеси и сторонником Республиканской партии. Vocativ также сообщает, что за 14-летнюю карьеру парламентария Блекберн получила около $693 тыс. от интернет-провайдеров, в том числе AT&T, Comcast и Verizon.

Противники законопроекта недовольны тем, что он позволить провайдерам наживаться на продаже данных пользователей без их на то разрешения. Кроме того, общественная организация Фронт электронных рубежей (EFF) высказала опасение, что законопроект снизит уровень защищенности пользовательских данных. По мнению EFF, пользователь должен иметь возможность самостоятельно контролировать, кто получает доступ к информации о нем. Организация ссылается на прецедент 2015 г., когда компания Comcast вынуждена была выплатить $33 млн за непредумышленное распространение такой информации. Также против отмены правил Обамы выступает Американский союз защиты гражданских свобод и другие организации.

Сами провайдеры пытаются защитить свое право распоряжаться данными пользователей. Например, Comcast рассматривал вариант предлагать своим клиентам скидки или другие привилегии за возможность пользоваться их историей посещений.