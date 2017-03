Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft»

VideoMost добился совместимости со Skype for Business

Российская компания-разработчик Spirit обеспечила совместимость своего сервиса для видеоконференцсвязи VideoMost с мессенджером Skype for Business. Об этом CNews рассказал глава компании Андрей Свириденко.

Пользователи Skype и Lync получили возможность совершать видеозвонки в конференцию VideoMost. В свою очередь, пользователи VideoMost теперь могут добавлять в видеоконференцию клиентов Skype и Lync. Компания сообщает, что такая совместимость была обеспечена «впервые в России».

Дальше этого совместимость не простирается – пользователи не могут обмениваться текстовыми сообщениями и файлами, а также не могут показывать друг другу свой рабочий стол. Однако Spirit утверждает, что в дальнейшем планирует расширить интероперабельность VideoMost и Skype for Business, добавив и такую функциональность. В требования заказчиков это пока не входило, однако соответствующий API у Microsoft есть. Spirit отмечает, что «Microsoft Skype использует проприетарные, закрытые и нестандартные коммуникационные протоколы, что является существенным препятствием для совместимости ВКС-софта других вендоров со Skype».

«VideoMost сделал шлюз, который позволяет подключать Skype-клиентов в наши ВКС, и это весьма сложный и дорогой в производстве софт, который, однако, ничего не нарушает», – пояснил председатель правления компании Spirit Андрей Свириденко. Интероперабельность с достаточно распространенным на предприятиях Skype рассматривается в Spirit как весомое бизнес-преимущество VideoMost.

Подключение клиентов Skype for Business к VideoMost Server будет стоить столько же, сколько и подключение по протоколам SIP или H.323, которые также совместимы с VideoMost. Цена зависит от стоимости базового комплекта лицензий VideoMost Server и не зависит от количества подключений Skype for Business, сообщили в Spirit. Для пользователей облачного сервиса видеоконференций VideoMost SaaS, интеграция со Skype for Business входит в тарифный план Enterprise.

Диалог Spirit и Microsoft

Как рассказал CNews Андрей Свириденко, совместимость со Skype его компанией была достигнута «без участия Microsoft и даже вопреки его пожеланиям». По его словам, Spirit попыталась обсудить с Microsoft возможность интероперабельности продуктов, однако в Microsoft ответили, что им это не интересно, несмотря на то, что Spirit представила заказчика, желающего получить такой продукт.

Как уточнил Свириденко, в Microsoft сказали, что «у Skype есть API, и разработчик может пользоваться «перекрашенной» версией Skype, чтобы коннектиться к серверам Microsoft. Но VideoMost, конечно, не хочет быть перекрашенной версией Skype, и протоколы и сервера у нас свои». В ответ на вопрос CNews, что будет, если Microsoft сменит протокол и API, председатель Spirit выразил уверенность, что менять протоколы в случае Microsoft будет «трудно, долго и неэффективно» поскольку компании принадлежит целая система взаимосвязанных продуктов.

По словам Свириденко, любой мессенджер – это достаточно закрытая система, которая защищает своих пользователей от других коммуникационных продуктов. Поэтому довольно непросто создать независимый сервер, к которому могли бы подключаться, например, пользователи WhatsApp. «Естественно, Microsoft тоже технически не позволяет пользователям Skype конектиться к чужим серверам, и откровенно мешает другим разработчикам конектиться со Skype», – отмечает Свириденко

Microsoft по просьбе CNews также прокомментировала достижение совместимости VideoMost с ее решением Skype for Business. «Microsoft не комментирует слухи, – отметила представитель компании Александра Паришева. – Но мы приветствуем интеграцию продуктов и решений сторонних разработчиков в Skype for Business, если их функционал необходим нашим заказчикам. Так, в платформе Skype for Business существуют открытые средства разработки, позволяющие сторонним разработчикам создавать интерфейсы для взаимодействия с их продуктами. Однако хотим подчеркнуть, что функционал аудио- и видеоконференций встроен в сам продукт Skype for Business, в прошлых версиях Microsoft Lync». Судя по характеру комментария («мы не комментируем слухи»), в Microsoft не были осведомлены о достижении Spirit.

Что умеет VideoMost

Помимо интероперабельности со Skype for Business сервис VideoMost совместим с ВКС-продуктами компаний Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и других. В число поддерживаемых протоколов и стандартов связи входят SIP, H.323, XMPP, H.264, SVC, G.7xx, H.239, BFCP, VNC, WebRTC и т. д. Также в видеоконференции VideoMost можно поучаствовать, просто позвонив по телефону.

Серверы VideoMost рассчитаны на работу под управлением таких версий Linux, как RHEL, Debian, Ubuntu, CentOS, AltLinux, Astra Linux, BaseAlt и GosLinux. Производитель отмечает, что это «делает VideoMost независимым от софтверной экосистемы Microsoft и является уникальным преимуществом VideoMost по сравнению с другими ВКС-вендорами, а также полностью соответствует политике государства по импортозамещению».

В VideoMost реализована интеграция в международную экосистему СПО, включая СУБД. Сервис работает со всеми основными веб-браузерами: IE, Firefox, Chrome, Opera и Safari, поддерживает мобильные платформы iOS и Android. VideoMost создан на базе российских голосовых и видео движков Spirit. Компания уверяет, что качество голоса и видео у них значительно выше, чем в продуктах, основанных на Google WebRTC.

VideoMost предоставляет мобильный мессенджер, средства совместной работы с документами, whiteboard, возможность проведения голосований и другие функции. Максимальное количество участников конференции – 100 человек, сюда включены те, кто позвонил из Skype for Business или других ВКС-систем, а также по телефону. В ходе видеоконференции на экране смартфона можно открыть до 16 видео-окон. Количество параллельных видео-каналов на сервере может достигать 1 тыс.

По собственному заявлению разработчиков, VideoMost не имеет полноценных аналогов в России. Продукт внесен в Единый реестр отечественного ПО. Его зарубежными аналогами являются Cisco Webex, Google Hangouts и Microsoft Skype, отечественными – продукты TrueConf и Mind. VideoMost используется в государственных учреждениях и частных предприятиях, в том числе в Министерстве образования и науки РФ, Министерстве обороны РФ, МВД, РЖД, и других. В России внедрения и облачные сервисы VideoMost предлагают операторы и интеграторы «Ростелеком», МТС, ТТК, «Техносерв», «АйТи» и др.

Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf, конкурента VideoMost, заявил, что его компания продемонстрировала интеграцию со Skype for Business в феврале 2017 г. на Integrated System Russia 2017 в Амстердаме, поэтому о «первой интеграции со Skype в России» слова Videomost - «это немного перебор». «То что Microsoft не поддержала Spirit, это вполне нормально для рынка. Доля внедрений VideoMost очень мала по сравнению со Skype for Business, и Microsoft нет смысла в его поддержке», - говорит он.