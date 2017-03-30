Telegram запустил голосовые звонки. Как сделать, чтобы они заработали

В Telegram появились голосовые звонки для пользователей из Западной Европы. Кустарным способом ими можно начать пользоваться и в России. Услуга доступна в клиенте для iOS и Android. Для звонков используется сквозное шифрование, но с новым механизмом сверки ключей – теперь они представлены в виде 4 эмодзи. Мессенджер использует для звонков так мало трафика, как только возможно, но пользователь может выставить режим дополнительной экономии за счет ухудшения качества звука.

Telegram запустил голосовые звонки

Мессенджер Telegram запустил услугу голосовых звонков для стран Западной Европы. Звонки доступны в приложении для iOS и Android. В других странах запуск должен состояться в ближайшем будущем, обещают разработчики, не уточняя, когда именно это произойдет. Примечательно, что услугу начали разворачивать в Европе, а не в исламских странах, где традиционно популярен Telegram.

Опыт сотрудников CNews показывает, что совершать голосовые звонки в Telegram с сегодняшнего дня можно и в странах Восточной Европы (в России и на Украине – точно). Для этого следует, во-первых, обновить мессенджер до самой последней версии. После этого нужно принять входящий звонок от пользователя, у которого функция голосовых звонков уже активирована – например, от кого-то из Западной Европы. После этого звонка в мессенджере появится список вызовов, через который можно звонить другим контактам. Примечательно, что активированный таким образом пользователь может, в свою очередь, «заражать» других пользователей из Восточной Европы – если он им позвонит, у них тоже активируется функция совершения звонков.

Совершая звонки, пользователи могут самостоятельно контролировать безопасность канала связи – для этого им достаточно сравнить друг с другом четыре полученных эмодзи, – именно в таком виде представлены теперь ключи шифрования. Если эмодзи собеседников одинаковые, значит, разговор не прослушивается. Также пользователь Telegram имеет возможность выбрать в приложении, от кого принимать звонки, а от кого нет. Кроме того, голосовые звонки можно полностью отключить, все сразу.

Разработчики пишут в блоге, что постарались сохранить дизайн мессенджера лаконичным и не стали загромождать пространство дополнительными вкладками и кнопками. В самом начале приложение для iOS предложит добавить специальную вкладку для вызовов в главном окне. Также список вызовов можно будет увидеть в разделе «Недавние звонки» в Настройках. На Android вкладка вызовов доступна через выдвижное главное меню слева. Кроме того, как только голосовые вызовы начинают действовать для страны, где находится пользователь, на каждой странице профиля отображается значок телефона.

Пользовательский контроль трафика

Мессенджер по умолчанию использует для звонков минимальное количество трафика, возможное на данной скорости и при данном типе соединения. Но если пользователь хочет дополнительно уменьшить объем данных на 25-30% за счет ухудшения качества звука, он может выставить опцию «Использовать меньше трафика» в разделе настроек «Данные и хранение».

Ключи шифрования, визуализированные в виде четырех эмодзи

Помимо голосовых вызовов, в Telegram v.3.18 добавлена функция контроля качества видео, которое отправляет пользователь. Теперь пользователь сам выбирает степень сжатия видео перед отправкой, что позволяет экономить трафик. До отправки сжатое видео можно просмотреть, то есть увидеть его так, как увидит потом получатель. Разработчики пишут, что такая функциональность была реализована «впервые в истории обмена сообщениями». Приложение запомнит выбранный коэффициент сжатия и будет использовать его по умолчанию для последующих загрузок видео.

Качество связи

Когда это возможно, звонки будут пропускаться через равноправные узлы, с применением аудиокодеков для экономии трафика при сохранении качества. Если одноранговое соединение установить невозможно, то Telegram будет обращаться к серверу, который находится ближе всего к пользователю, чтобы обеспечить как можно более быстрое соединение. Звонки будут передаваться через собственные сервера компании, которые она использует для передачи сообщений. Создатели мессенджера обещают в ближайшие месяцы расширить свою сеть передачи данных, чтобы скорость оставалась высокой даже в удаленных регионах.

Интерфейс мессенджера Telegram во время голосового звонка

С целью повышения качества звонков, информацию о них будет собирать самообучающаяся нейронная сеть. Она не получит доступа к самому разговору, но сможет отслеживать скорость сети, время пинга, процент потерянных пакетов и другие технические параметры. Это позволит оптимизировать качество будущих звонков для каждого конкретного устройства и конкретного участка сети.

Параметры также могут подгоняться под изменения в соединении во время одного и того же разговора. Если подключение к интернету осуществляется по стабильному Wi-Fi, мессенджер будет повышать качество звука. Если в каких-то локациях доступ в интернет будет замедляться, Telegram будет использовать меньше трафика.

Ключи шифрования

Голосовые звонки будут подвергаться сквозному шифрованию, как и все сообщения в мессенджере. Разработчики внедрили новый механизм проверки ключей шифрования: теперь они визуализируются в виде 4 эмодзи. Чтобы убедиться, что поток данных не перехватывается в ходе атаки «Человек посередине», участники беседы должны сравнить полученные ими эмодзи.

Ключи генерируются с применением протокола Диффи – Хеллмана и использованием 33 битов энтропии, это дает надежность около 0,9999999999. Разработчики отобрали для визуализации 333 эмодзи, которые существенно отличаются друг от друга по внешнему виду и могут быть легко описаны на любом языке.