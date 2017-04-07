Власти Германии дадут соцсетям 24 часа на удаление «неправильного» контента

Власти Германии планируют заставить социальные сети удалять любой «очевидно криминальный» контент в течение 24 часов после получения первой жалобы по нему. Для менее очевидных случаев установлен срок в 7 дней. В случае, если это не будет сделано, операторов соцсетей будут штрафовать на миллионы евро.

Назначьте ответственного

Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей Германии объявило об одобренном правительством страны плане обязать операторов социальных сетей, функционирующих на территории Германии, оперативно удалять любой криминальный контент. Речь идет о формировании механизма обработки жалоб со стороны пользователей.

Под определение криминального подпадают любые сообщения, которые содержат клевету, очернение, а также призывы к совершению преступлений, подстрекательство к беспорядкам и угрозы. В «очевидных» случаях подобный контент должен быть удален в течение суток после появления первой жалобы. В менее очевидных случаях дается срок 7 дней.

Операторов социальных сетей обяжут завести в своем штатном расписании должность директора по работе с жалобами, в обязанность которого будет входит не только обработка самих сообщений о незаконном контенте, но и информирование жалобщиков о принятых мерах. Власти также хотят получать ежеквартальные отчеты о работе с жалобами пользователей.

Штраф до 50 миллионов евро

В Германии действуют весьма строгие законы в отношении ненавистнической риторики, причем ее характеристики довольно четко определены. Власти Германии считают свою инициативу логичным расширением действия законодательства на интернет-среду.

Власти Германии вводят правило удаления «очевидно криминального» контента из соцсетей за 24 часа

Санкции в отношении операторов социальных сетей, отказывающихся удалять криминальный контент, обещают быть под стать суровыми: штрафы будут достигать 50 млн евро. Правительство, впрочем, оставляет за соцсетями право оспаривать наложение штрафов в местных судах.

В правительстве страны надеются, что аналогичное законодательство распространится и на остальные страны Европы.

«Борьба с ненавистнической риторикой и/или экстремизмом – явление, повсеместно наблюдаемое в странах Запада, как и в России. Ключевая проблема – в точности определений. На мой взгляд, на любое высказывание в Сети найдется свой «оскорбленный», под определение hate speech можно, при желании, подогнать почти все что угодно, - комментирует Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Монитор безопасности». – Единственное средство от этого – четкий регламент, какой контент считать незаконным, а какой нет, минимизирующий разночтения и чиновничий произвол в трактовках».

В Германии такой регламент существует, однако это совершенно не обязательно справедливо для других стран Европы. Крупнейшие международные социальные сети, такие как Facebook и Twitter используют комбинацию из «ручных» и автоматических средства обработки пользовательских жалоб. Однако их эффективность часто вызывает вопросы, скандалы и обвинения – либо в попытке ввести цензуру, либо в халатности в отношении «оскорбляющего» контента.