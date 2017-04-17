Минкомсвязи разъяснило ООН, как нужно управлять интернетом

Минкомсвязи подготовило концепцию новой конвенции ООН, в которой много внимания уделяется совместному управлению интернетом на международном уровне. Согласно концепции, право государства на самостоятельное управление своим сегментом сети незыблемо, вмешиваться никто не должен. То же самое касается управления национальной инфраструктурой.

Концепция Минкомсвязи

Минкомсвязи разработало концепцию новой конвенции ООН, в которой речь идет об управлении интернетом, а также о его безопасности и развитии. Об этом министерство сообщило на своем сайте. Ведомство отмечает, что концепция должна поспособствовать развитию интернета, повысить его безопасность и гарантировать пользователям сети их права и свободы. Кроме того, документ оговаривает равноправное международное сотрудничество в управлении интернетом и предлагает ряд принципов, на которых это управление должно основываться.

Общие положения

Перечисляя общие положения концепции, Минкомсвязи отмечает, что существующую систему управления интернетом нельзя назвать открытой и прозрачной. Министерство считает, что управление всемирной сетью должно строиться на «балансе между интересами поддержания правопорядка и уважением основополагающих прав человека». По мысли авторов концепции, такой баланс предусмотрен Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. и другими международными договоренностями в сфере прав человека. Речь идет, прежде всего, о праве на свое мнение и его выражение, а также о праве поиска, получения и распространения информации. Также упоминается право на неприкосновенность частной жизни, анонимность и защиту персональных данных.

Минкомсвязи упоминает Тунисскую программу для информационного общества, согласно которой каждое государство имеет суверенное право самостоятельно решать вопросы своей государственной политики в интернете. Кроме того, «ни у одного государства или группы стран не должно быть права создавать помехи для функционирования сети интернет, единолично устанавливать нормы и правила для него, заниматься слежкой за гражданами, пытаться манипулировать зарубежным общественным мнением или дестабилизировать обстановку в суверенных государствах».

Принципы управления интернетом

Управление интернетом – это демократический процесс, в котором на равных основаниях участвуют все государства. Оно должно быть ориентировано на пользователя и не должно диктоваться политическими или коммерческими интересами, пишет Минкомсвязи.

Минкомсвязи сформулировало принципы международного управления интернетом

Согласно документу, государства не должны манипулировать доступом в интернет в попытке повлиять на другие государства. Им также нельзя принимать меры по ограничению доступа в интернет на чужой территории. Кроме того, правительства не могут посягать на права друг друга в управлении национальным сегментом интернета. При этом каждая страна должна защищать свой национальный сегмент, включая относящуюся к нему критическую инфраструктуру. Также государства гарантируют соблюдение прав и свобод пользователей и защиту граждан в интернете.

При этом государства «имеют право на самостоятельное выделение, присвоение и отзыв ресурсов нумерации, наименований, ведение адресации и идентификации в сети Интернет», как и на «поддержание эксплуатации, контроль и развитие систем национального сегмента сети». Также страны могут сами определять национальные организации по управлению своим сегментом сети исходя из своего законодательства. Государства должны поощрять создание объектов критической инфраструктуры интернета в пределах своих границ.

Международное сотрудничество

В целом управление интернетом должно осуществляться международными организациями, пишет Минкомсвязи. Они разрабатывают правила и стандарты существования интернета и следят за их применением. Критическую инфраструктуру обслуживают подрядчики, у которых есть контракты с такими организациями. Контракты можно периодически пересматривать.

Также в концепции Минкомсвязи управление интернетом разделено на два уровня – международный и национальный. Авторы акцентируют внимание на том, что право суверенных государств управлять инфраструктурой на национальном уровне должно учитываться. Международные организации должны следить, чтобы управление критический инфраструктурой оставалось децентрализованным.

Также международные организации «организуют распределение и, при наличии согласия заинтересованных государств, перераспределение ресурсов нумерации, идентификации, адресации и наименований (доменных имен) на открытой и паритетной основе для их дальнейшего администрирования в национальных сегментах государств».

Государства должны сотрудничать в вопросах обеспечения доступа к интернету и развития базовой инфраструктуры. Развивающимся странам должна предоставляться помощь: техническая и материальная поддержка, подготовка специалистов, обмен опытом. Страны могут просить друг друга о проведении оценок, исследований и разработок, связанных с интернетом.