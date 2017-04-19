Телеконференции с врачами или наблюдение через гаджеты? В Москве тестируют медицину будущего

ДИТ Москвы рассказал о перспективных ИТ-проектах в сфере взаимодействия врачей с пациентами, а также подвел итоги работы департамента в 2016 г. по другим приоритетным направлениям столичной информатизации.

ВКС или носимые гаджеты?

Несмотря на то, что приоритетной технологией удаленного взаимодействия врача и пациента Москва считает носимые человеком датчики, передающие информацию о его состоянии в поликлинику, город также ведет пилотные проекты по консультациям медработников с пациентами через интернет — посредством видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом рассказал глава департамента ИТ правительства Москвы (ДИТ) Артем Ермолаев.

«Мы пытаемся найти оптимальные решения, — поясняет он. — Дело в том, что видеоконференцсвязь с доктором при первом контакте точно невозможна. Этой услугой смогут пользоваться пациенты, которые регулярно ходят к врачу, и которых врач знает. Мы сейчас смотрим, насколько это эффективно, пилотируем ряд поликлиник, пытаемся понять, как реагирует врач, как реагирует пациент».

При этом, как отмечает Ермолаев, пока что действующее законодательство препятствует проведению подобных консультаций. «Поэтому пока наши коллеги работают над тем, чтобы изменить законодательство, мы тестируем технологии. Насколько они эффективны, покажет пилот».

Артем Ермолаев: Инвестировать в технологии передачи данных врачам

с носимых пациентами устройств считаем более важным, но и телемедицину тоже пилотируем

Вместе с тем в ДИТ уверены в гораздо большей эффективности инвестиций в технологии, связанные с носимыми пациентами считывающими устройствами (умными часами, фитнес-браслетами и пр.). В конце марта 2017 г. на заседании Московской городской думы Ермолаев сообщил, что столица сейчас готовит свою медицинскую систему (ЕМИАС) к тому, чтобы по желанию человека его данные автоматически в нее передавались, и система заранее могла бы оповестить врача о том, что что-то пошло не так.

Такой подход, по мнению чиновника, меняет принцип медицинского наблюдения. «Не пациент приходит к доктору, а наоборот — врач звонит человеку и говорит: “Если ты продолжишь есть сладкое и жирное на ночь, то через неделю мы с тобой увидимся на операционном столе”».

И в данном случае Ермолаев считает не столь важным, как именно врач свяжется с пациентом — по ВКС или по телефону. «Но и телемедицину (ВКС; — прим. CNews) мы тоже пилотируем», — заключает он.

Какие еще технологии появятся в столичной медицине

По словам руководителя направления здравоохранения в ДИТ Евгения Комаренко, со следующего образовательного года Москва намерена интегрировать ЕМИАС и электронный дневник. В результате этого, как считает чиновник, родители смогут через дневник заказывать для детей некоторые справки и получать их в школе — без визита в поликлинику.

«А в школе сидят медработники, у которых есть доступ к электронной медкарте, — продолжает Комаренко. — Они осуществляют диагностику и профилактику детей, также давая обратную связь родителям через дневник».

Информатизация охватила все столичные поликлиники (слайд презентации Артема Ермолавева)

Чиновник также рассказал, что Москва намерена расширить присутствие ЕМИАС с поликлиник на бригады скорой помощи и на стационарные больницы, что обеспечит «непрерывность мединформации».

В первом случае врачи, находящиеся на вызове, получают доступ к электронным медкартам пациентов с результатами предыдущих приемов, лекарственными назначениями, а также жизненно важной информацией о хронических заболеваниях и аллергиях. Врачи смогут в онлайн-режиме предупредить поликлинику о вызове и о необходимости дальнейшего наблюдения пациента.

В Московских школах идет вторая волна переоснащения техникой (слайд презентации Артема Ермолавева)

Сейчас в Москве работает 1014 бригад скорой и 200 бригад неотложной помощи. Им выделено порядка 1,2 тыс. четырехядерных влагоустойчивых планшетов, которые поддерживают интернет 4G, обладают аккумулятором 4000 мАч.

Что касается больниц, то в рамках ЕМИАС будет создана собственная информационная система для стационаров, адаптированная к их потребностям. В ДИТ считают, что в отличие от поликлиник, многие больницы имеют специализацию, которую нужно учитывать при разработке системы. Кроме того, в больницу пациент попадает на время, а в поликлиниках наблюдается в течение всей жизни.

Состояние ИТ в ЖКХ (слайд презентации Артема Ермолавева)

В результате система будет позволять в онлайн-режиме распределять пациентов по палатам, собирать медицинские данные, вести учет выписавшихся и вновь поступивших, фиксировать назначения, исследования и процедуры, формировать выписки из истории болезни, и многое другое. Сотрудникам больниц не придется сначала писать все на бумаге, а потом вручную вносить эти данные в электронную систему. Для этого будут оборудованы современные рабочие места.

На данный момент пилот развернут в двух стационарах, всего им планируется охватить 45 московских больниц.

Другие приоритеты ДИТ

Подводя итоги работы своего департамента в 2016 г. и строя планы на 2017 г. Артем Ермолаев заверил, что помимо медицины с ее системой ЕМИАС двумя другими важнейшими направлениями для ДИТ выступают сферы образования и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

В 2016 г. в столичных школах стартовал второй этап проекта информатизации. Начиная с сентября, шесть образовательных организаций участвуют в пилотном проекте — в 21 здание этих школ поставлено 322 интерактивные панели, 718 ноутбуков и планшетов, 808 точек доступа беспроводной сети Wi-Fi.

Планы по приоритетным направлениям (слайд презентации Артема Ермолавева)

В 2016 г. более чем в пять раз было увеличено число образовательных организаций, работающих в улучшенной версии электронного журнала/дневника. С сентября данный инструмент доступен в 170-ти образовательных организациях.

На данный момент в 3 568 зданиях образовательных организаций Москвы, в том числе в 1 850 зданиях дошкольных отделений, обеспечено предоставление госуслуг с использованием электронной карты. Ею пользуются 861 тыс. школьников, 150 тыс. сотрудников образовательных организаций и более 500 тыс. представителей дошкольников.

В 2016 г. была реализована возможность пополнения лицевого счета для оплаты питания в школах с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы», используя в качестве источника денежные средства счета мобильного телефона или счета банковской карты.

Еще немного о планах (слайд презентации Артема Ермолавева)

В сфере ЖКХ в мае 2016 г. был завершен пилот проекта Единой диспетчерской службы Москвы по району Крылатское. Служба позиционируется как централизованная точка принятия всех обращений граждан по теме ЖКХ домовладений и призвана заменить собой локальные диспетчерские службы. Все обращения жителей фиксируются в специально разработанной системе управления заявками и передаются непосредственно исполнителям в эксплуатационные подразделения.

В ДИТ считают, что благодаря данному проекту появилась возможность реальной оценки состояния домовладений Москвы, что позволяет получать необходимую информацию в области ЖКХ и принимать соответствующие решения.

За 2016 г. Единая диспетчерская служба обработала 2 млн. обращений, из которых около 50% — реальные заявки на ремонтные работы, порядка 25% — консультации по ранее поданным заявкам, 25% — прочие вопросы информационного характера. Работоспособность службы города единовременно обеспечивают до 100 операторов.