После обращения с жалобой в Google заблокирован российский сервис такси

Google закрыла в Play Store доступ к сервису вызова такси «Максим», после того как он пожаловался ей на существование приложения-клона. Судя по письму, пришедшему от Google, «Максим» как раз и был принят за нелегального близнеца. Пока компания будет исправлять ошибку, сервис будет нести потери. Apple поступила гуманнее – никак не откликнулась на аналогичную жалобу.

Google заблокировала «Максим»

Google по ошибке заблокировала в России и США приложение «Максим: заказ такси», сообщает «Максим» в своем блоге. Блокировка произошла после того, как сервис уведомил компанию, что у него появилось нелегальное приложение-клон, и попросил удалить этого клона из Google Play Store.

По видимому, в Google перепутали оригинал и копию. После блокировки «Максим» получил от компании уведомление, что он нарушает интеллектуальные права сервиса «Максим», этот факт признан Google, и теперь нарушителю следует связаться с пострадавшей стороной. Судя по письму, его должны были получить разработчики приложения-клона.

«Максим» обратился в Google с просьбой исправить ошибку. Точнее, с двумя просьбами – одну направили в американскую штаб-квартиру Google, другую – в российский офис компании. Российский офис ответил, что он такие вопросы не решает, этим занимаются только коллеги в США.

В настоящий момент «Максим: заказ такси» недоступен как в поиске Google Play, так и по прямой ссылке. Пройти по ссылке могут только зарегистрированные пользователи Google, у которых сервис уже установлен.

Появление клона

«Максим» поясняет, что приложение-клон присутствует одновременно в Google Play и App Store. Иконка и название достаточно похожи на оригинальный сервис, чтобы их было легко спутать. «Максим» расценивает это как попытку использовать популярный бренд для извлечения выгоды. При этом пользователь может быть введен в заблуждение насчет самого сервиса и создавшей его компании.

Сервис заказа такси «Максим» пал жертвой ошибки Google

Юристы «Максима» установили контакт с разработчиками клона. В январе 2017 г. от клона пришло обещание прислать объяснения в течение 2-3 дней. Однако в дальнейшем его представители на связь так и не вышли. После этого «Максим» направил просьбы о блокировке клона в Google Play и App Store. Apple требование не выполнила вовсе, Google допустила ошибку.

Возможные убытки

У «Максима» нет данных, сколько времени потребуется Google, чтобы исправить ошибку. Однако потери сервиса обещают быть значительными. Еще два года назад приложение «Максим» набрало 1 млн. скачиваний. За последующий год количество скачиваний возросло до 2 млн., еще через полгода составило 3 млн.

Как сообщили представители «Максима» ресурсу «Роем.ру», потери усугубляются тем, что недоразумение произошло перед чередой праздников. По данным сервиса, количество скачиваний приложения для Android обычно возрастает в праздничные дни. Например, 31 декабря 2016 г. оно превысило среднесуточную норму в 3 раза, на Пасху 2017 г. – в 2 раза. Поскольку блокировка сервиса произошла 28 апреля, он, по-видимому, лишится возможности проверить, сохранится ли эта тенденция 1 и 9 мая.

«Максим» появился на рынке заказа такси в 2003 г. Изначально это была небольшая служба такси в Шардинске, Курганская область. Компанию основала группа инженеров из самого Кургана. Сначала сервис охватывал всего 4 города, но в 2009 г. были добавлены 7 новых городов, в 2010 г. – еще 17 городов. С 2014 г. «Максим» работает за пределами РФ. Сейчас он имеет офисы в Украине, Казахстане, Грузии, Болгарии.