Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года

В ближайшие шесть лет SpaceX намерена вывести на орбиту 4425 спутников, которые смогут раздавать интернет на скорости 1 Гбит/с по всей планете. Для запуска планируется задействовать ракеты Falcon 9 с повторным использованием первой ступени.

Глобальный спутниковый интернет «на скоростях ВОЛС»

В Сенате США начались слушания, посвященные планам компании Илона Маска SpaceX по созданию инфраструктуры скоростного (порядка 1 Гбит/с) широкополосного доступа в интернет в глобальном масштабе с помощью масштабной спутниковой системы. Согласно официальной информации Комитета по коммерции, науке и технологиям при Сенате США, вице-президент SpaceX по государственным проектам Патрисия Купер (Patricia Cooper) в рамках слушаний представила план компании по вводу спутникового интернета в коммерческую эксплуатацию уже в 2019 г.

Планы SpaceX включают начало тестирования спутниковой системы для раздачи интернета в последние месяцы 2017 г. – первые месяцы 2018 г. В случае успешного окончания тестового периода, компания планирует сформировать законченную глобальную спутниковую систему с помощью серии регулярных плановых запусков в 2019-2024 гг. После этого система будет запущена на полную мощность.

Чем может помочь государство

В своем выступлении в Сенате Патрисия Купер отметила неравномерное государственное финансирование широкополосных проектов. По ее словам, на спутниковые системы приходится всего лишь 1,5% от всех средств, выделяемых государственными структурами на развитие широкополосной инфраструктуры США.

В этой связи в SpaceX предлагают Сенату обратить пристальное внимание на финансирование проектов, которые способствуют более эффективному использованию частотного спектра.

Помимо этого, вице-президент SpaceX также отметила неактуальность нынешних правил, требующих завершить запуск всей спутниковой группировки в течение шести лет после выдачи лицензии. Эти правила, утверждают в SpaceX, были написаны более 20 лет назад и уже неактуальны в современных условиях.

Схематическое изображение спутниковой группировки SpaceX

В SpaceX также призывают Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) пересмотреть существующие в настоящее время ограничения на количество коммерческих запусков ракет в год в сторону их увеличения.



Технические подробности проекта

В ноябре 2016 г. компания SpaceX обратилась в Федеральную комиссию США по связи (Federal Communications Commission, FCC) с заявкой на разрешение запуска 4425 спутников для высокоскоростного доступа в интернет в глобальном масштабе. В отличие от современного спутникового интернета, дорогого, медленного и, главное, с большими задержками, SpaceX обещает гораздо лучшие характеристики интернет-соединения благодаря, главным образом, низкоорбитальному размещению спутниковой системы.

Для запуска спутников в SpaceX планируют использовать ракеты Falcon 9 с повторным использованием возвращаемой первой ступени. По словам Патрисии Купер, после вывода на проектную мощность спутниковая система будет способна обеспечить интернет-покрытие на больших площадях со скоростью и пропускной способностью, сравнимыми с волоконно-оптическими сетями.

Ракета SpaceX Falcon 9 с многоразовой первой ступенью

4425 низкоорбитальных спутников SpaceX будут находиться на высоте от 1100 до 1325 км над поверхностью Земли. Наземная инфраструктура проекта будет включать несколько центров управления и координации.

Каждый спутник SpaceX весом порядка 850 фунтов (около 350 кг) рассчитан на 5-7 лет активной работы. Согласно данным заявки, поданной в FCC, проект будет разбит на две ключевые фазы. В первой фазе после запуска 800 первых спутников SpaceX обеспечит устойчивым интернетом территорию США и ряд других территорий. Во второй фазе – после запуска всех 4425 спутников, сервис сможет обеспечить скоростным интернетом пользователей в любой точке планеты.

В SpaceX дополнительно подчеркивают, что разработанная технология раздачи интернета обладает высокой степенью адаптации с возможностью динамично фокусировать большие коммуникационные потоки там, где это необходимо в данный момент. В компании полностью уверены, что система спутникового интернета будет экономически эффективной.

Финансирование проекта

Впервые проект спутникового интернета был представлен основателем и главой SpaceX Илоном Маском (Elon Musk) в 2015 г. На тот момент речь шла о расходах порядка $10 млрд. Одним из первых инвесторов проекта стала Google, внесшая вклад в сумме $1 млрд.

Штаб-квартира управляющей компании спутникового интернета предположительно будет располагаться в недавно построенном здании SpaceX в Сиэттле, штат Вашингтон.

Илон Маск владеет 54% акций SpaceX – более чем вдвое больше тех 22%, которые принадлежат ему в компании Tesla.