В новой Windows 10 S запрещены Chrome, Firefox и другие сторонние браузеры

Популярные десктопные браузеры вроде Chrome или Firefox не смогут попасть в магазин Windows Store – Microsoft намерена пускать туда только такие браузеры, которые используют те же движки, что и Microsoft Edge. Таким образом, ни Chrome, ни Firefox нельзя будет использовать в Windows 10 S, которая позволяет установку приложений только из Windows Store.

Запрет на браузеры

Операционная система Windows 10 S не даст пользователю возможность работать в каких-либо десктопных браузерах, кроме Microsoft Edge. То есть, установить в ней Google Chrome или Mozilla Firefox будет невозможно. Новая ОС Microsoft поддерживает установку приложений только из магазина Windows Store. Правила магазина не разрешают сторонним разработчикам разместить там свой браузер, если он не работает на тех же движках HTML и JavaScript, которые применяются в Edge.

Чтобы создать версию своего десктопного браузера для Windows Store, разработчики должны воспользоваться Microsoft Desktop Bridge. Desktop Bridge, известный также как Project Centennial – это набор инструментов, который позволяет конвертировать приложение в формат, пригодный для размещения в Windows Store. Как отмечает ресурс ZDNet, на стадии конвертации браузеров у их создателей проблем не возникает, однако при попытке разместить их в магазине разработчики получают отказ.

Объяснения Microsoft

В официальном заявлении Microsoft оправдывает свои действия заботой о безопасности пользователей Windows 10 S, залогом которой является сертификация контента в Windows Store. Если же пользователь желает работать в браузере из другого магазина, компания рекомендует ему перейти с Windows 10 S на Windows 10 Pro.

Windows 10 S оптимизирована для устройств с невысокой производительностью



Разработчикам, которые получают отказ, компания поясняет, что считает безопасными только подлинные приложения универсальной платформы Windows (UWP), которые работают в изолированном окружении и не имеют доступа к системе в целом. Конвертированные же приложения, во-первых, имеют виртуализированные компоненты, а во-вторых, обладают способностью выходить за рамки изолированной среды и выполнять потенциально опасные действия.

Что такое Windows 10 S

Windows 10 S – это новая ОС от компании Microsoft, представленная в начале мая 2017 г. Система рассчитана в первую очередь на нужды образования. Предполагается, что она составит конкуренцию Chrome OS компании Google, которая устанавливается на хромбуки. Windows 10 S оптимизирована для работы на недорогих устройствах с невысокой производительностью. Система будет предустанавливаться на ноутбуки Microsoft Surface Laptop.

Одна из главных особенностей Windows 10 S заключается в том, что пользователь не может просто скачать в интернете нужное ему приложение и установить его на своё устройство. Все приложения приходится загружать из магазина Windows Store, который компания открыла в 2012 г., одновременно с запуском Windows 8. Ассортимент магазина велик, но в нем не хватает многих привычных пользователю программ – в частности, популярных браузеров.

Что касается других приложений, не браузеров, то Windows 10 S уже может работать с Evernote и Slack, которые были конвертированы для Windows Store. К тому времени, когда начнется отгрузка первых ПК с новой ОС, она будет совместима также с конвертированными версиями Office 2016 и Spotify.

В качестве браузера по умолчанию в Windows 10 S используется Microsoft Edge. Поисковой системой по умолчанию является Microsoft Bing. Другими поисковиками можно пользоваться, зайдя непосредственно на их страницы в интернете, но запросы из адресной строки обрабатывает только Bing.