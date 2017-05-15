Опубликован рейтинг «CNews100 крупнейших ИТ-компаний России». Рынок выходит из кризиса
Выручка участников рейтинга CNews100 по итогам 2016 г. увеличилась на 15,5% в рублях и на 4,7% в долларах. Российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса.
Выручка CNews100 растет быстрее рынка
Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2016 г. составила ₽1179 млрд. По сравнению 2015 г. она увеличилась на 15,5%. Таким образом, российская ИТ-отрасль, находившаяся в стагнации с 2012 г. и показавшая первые признаки оздоровления в 2015 г., похоже, начинает медленно выходить из кризиса.
Отрадно, что в 2016 г. возобновился рост совокупной выручки CNews100 и в долларах – показатель увеличился на 4,7% по сравнению с 2015 г. После прошлогоднего падения более чем на 31% этот результат выглядит более чем вдохновляющим.
Выручка CNews100 в 2002-2016 гг., ₽млрд
Источник: CNews Analytics, 2017
58% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Техносерв» и другие. На долю топ-20 приходится 77,9% совокупной выручки.
Динамика совокупной выручки CNews100
Источник: CNews Analytics, 2017
Вертикальные и горизонтальные рынки
Около 40% выручки участникам CNews100 принесло оказание ИТ-услуг. Поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, сформировали около 20% выручки. Примерно столько же – около 21% – принесла разработка ПО, еще около 14% – продажа готовых программных продуктов. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока – около 3%.
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016
|№ 2016
|№ 2015
|Название компании
|Город (расположение центрального офиса)
|Сфера деятельности
|Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, ₽тыс.
|Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2016/2015
|Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2016
|Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2015
|Рост числа сотрудников компании 2016/2015
|1
|1
|НКК
|Москва
|Группа компаний
|163 958 372
|140 914 904
|16,4%
|3 861
|3 804
|1,5%
|2
|2
|Ланит
|Москва
|Группа компаний
|114 514 106
|102 794 267
|11,4%
|6 426
|6 197
|3,7%
|3
|–
|Epam*
|Ньютаун (США)
|Разработка ПО
|77 612 831
|55 451 004
|40%
|19 670
|16 078
|22,3%
|4
|5
|Softline
|Москва
|ИТ-услуги
|57 291 368
|47 533 036
|20,5%
|3 700
|3 600
|2,8%
|5
|4
|Техносерв
|Москва
|ИТ-услуги
|52 442 285
|51 786 182
|1,3%
|2 725
|2 735
|-0,4%
|6
|3
|Газпром Автоматизация***
|Москва
|ИТ-услуги
|50 756 310
|60 361 067
|-15,9%
|4 905
|4 727
|3,8%
|7
|7
|Luxoft *
|Цуг (Швейцария)
|Разработка ПО
|50 215 140
|45 050 606
|11,5%
|12 000
|10 500
|14,3%
|8
|6
|Лаборатория Касперского*
|Москва
|Разработка ПО
|43 083 600
|37 548 540
|14,7%
|3 648
|3 273
|11,5%
|9
|8
|1С**
|Москва
|Разработка ПО
|37 300 000
|35 600 000
|4,8%
|н/д
|н/д
|н/д
|10
|9
|ITG (Inline Technologies Group)(3)
|Москва
|ИТ-услуги
|36 484 000
|35 537 000
|2,7%
|2 425
|2 533
|-4,3%
Источник: CNews Analytics, 2017
Анализ суммарной выручки CNews100 в отраслевом разрезе показывает, что в 2016 г. около четверти заказов его участники получили от государственного сектора. На деле этот показатель еще выше потому, что многие ИТ-компании не включают в него проекты, реализованные в сфере здравоохранения и образования, несмотря на то, что их заказчиками являются преимущественно государственные школы, вузы и лечебные учреждения. Еще 21% принесли ИТ-компаниям финансовые организации (банки, страховые и инвестиционные компании). Третья по популярности отрасль – телеком, на долю которой пришлось 12% заработанных средств.
Также в рамках обзора «Рынок ИТ: итоги 2016» подготовлены рейтинги «CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2016», «Самые эффективные компании CNews100 2016» и «Крупнейшие ИТ-разработчики России 2016».